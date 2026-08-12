Precio de Clawvatar hoy

El precio actual de Clawvatar (CLAWVATAR) hoy es $ 0, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLAWVATAR a USD es $ 0 por CLAWVATAR.

Clawvatar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,706, con un suministro circulante de 100.00B CLAWVATAR. Durante las últimas 24 horas, CLAWVATAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLAWVATAR experimentó un cambio de +0.17% en la última hora y de +2.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Clawvatar (CLAWVATAR)

Cap de mercado $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Clawvatar es de $ 29.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLAWVATAR es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.71K.