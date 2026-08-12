Precio de MetaMUI hoy

El precio actual de MetaMUI (MMUI) hoy es $ 0.02218069, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MMUI a USD es $ 0.02218069 por MMUI.

MetaMUI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,555,716, con un suministro circulante de 475.90M MMUI. Durante las últimas 24 horas, MMUI cotiza entre $ 0.02207907 (bajo) y $ 0.02219555 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.935688, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00998802.

En el corto plazo, MMUI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 566.02K.

Información del mercado de MetaMUI (MMUI)

Cap de mercado $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Volumen (24H) $ 566.02K$ 566.02K $ 566.02K Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.74M$ 17.74M $ 17.74M Suministro de Circulación 475.90M 475.90M 475.90M Suministro total 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MetaMUI es de $ 10.56M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 566.02K. El suministro circulante de MMUI es de 475.90M, con un suministro total de 800000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.74M.