Precio de Billions(BILL)
El precio actual de Billions (BILL) hoy es € 0.02526, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BILL a EUR es € 0.02526 por BILL.
Billions actualmente está en el puesto #224 por capitalización de mercado en € 61.34M, con un suministro circulante de 2.43B BILL. Durante las últimas 24 horas, BILL cotiza entre € 0.02475 (bajo) y € 0.02604 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.200229423514524258, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0178807204188075728.
En el corto plazo, BILL experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de +8.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 130.97K.
No.224
24.28%
BSC
La capitalización de mercado actual de Billions es de € 61.34M, con un volumen de trading en 24 horas de € 130.97K. El suministro circulante de BILL es de 2.43B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 252.60M.
+0.11%
-0.06%
+8.83%
+8.83%
Siga los cambios de precios de Billions para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0000152
|-0.06%
|30 Días
|€ -0.0263
|-51.01%
|60 Días
|€ -0.04826
|-65.65%
|90 Días
|€ -0.15802
|-86.22%
Hoy, BILL registró un cambio de € -0.0000152 (-0.06%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0263 (-51.01%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, BILL experimentó un cambio de € -0.04826 (-65.65%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.15802 (-86.22%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de BILL: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
BILL_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,02495, situándose cerca del extremo inferior del rango central de 0,0251. El precio está ubicado entre el soporte S1 y el rango central, lo que indica que el espacio alcista superior está limitado según el sistema de pivotes. La serie de medias móviles muestra una señal de compra, mientras que la estructura del precio sigue manteniendo características de oscilación dentro del rango. El indicador MACD ha registrado una cruz bajista, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, lo que refleja una debilitación del impulso alcista a corto plazo. El RSI se encuentra en una zona neutra, lo que sugiere un equilibrio temporal entre los compradores y los vendedores. Por otro lado, los indicadores KDJ y StochRSI no han generado una resonancia clara en la misma dirección, y la volatilidad permanece baja, lo que evidencia la falta de fuerza para un movimiento unilateral significativo en el mercado. La primera resistencia R1 se sitúa en 0,02566, aproximadamente un 2,8% por encima del precio actual. El rango central en 0,0251 actúa como una fuerte barrera cercana; para superar este nivel sería necesario un volumen de negociación elevado que confirme el cambio de tendencia. En el lado bajista, el primer soporte S1 se encuentra en 0,0242, a unos 3% por debajo del precio actual. El segundo soporte S2 está ubicado en 0,02364, considerado como un nivel de referencia más lejano. Actualmente, el precio se mantiene próximo al borde inferior del rango central, con distancias similares entre los niveles clave tanto arriba como abajo, lo que define claramente el rango de operación.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Billions podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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