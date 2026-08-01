Precio de Billions hoy

El precio actual de Billions (BILL) hoy es € 0.02526, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BILL a EUR es € 0.02526 por BILL.

Billions actualmente está en el puesto #224 por capitalización de mercado en € 61.34M, con un suministro circulante de 2.43B BILL. Durante las últimas 24 horas, BILL cotiza entre € 0.02475 (bajo) y € 0.02604 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.200229423514524258, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0178807204188075728.

En el corto plazo, BILL experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de +8.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 130.97K.

Información del mercado de Billions (BILL)

Puesto No.224 Cap de mercado € 61.34M€ 61.34M € 61.34M Volumen (24H) € 130.97K€ 130.97K € 130.97K Cap. de mercado totalmente diluida € 252.60M€ 252.60M € 252.60M Suministro de Circulación 2.43B 2.43B 2.43B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 24.28% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Billions es de € 61.34M, con un volumen de trading en 24 horas de € 130.97K. El suministro circulante de BILL es de 2.43B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 252.60M.