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El precio actual de Billions hoy es 0.02526 EUR. La capitalización de mercado de BILL es 61,336,191.65544 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BILL a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Billions hoy es 0.02526 EUR. La capitalización de mercado de BILL es 61,336,191.65544 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BILL a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Billions(BILL)

Precio en vivo de 1 BILL en EUR:

€0.0217494
€0.0217494€0.0217494
-0.07%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Billions (BILL)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:08:33 (UTC+8)

Precio de Billions hoy

El precio actual de Billions (BILL) hoy es € 0.02526, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BILL a EUR es € 0.02526 por BILL.

Billions actualmente está en el puesto #224 por capitalización de mercado en € 61.34M, con un suministro circulante de 2.43B BILL. Durante las últimas 24 horas, BILL cotiza entre € 0.02475 (bajo) y € 0.02604 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.200229423514524258, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0178807204188075728.

En el corto plazo, BILL experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de +8.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 130.97K.

Información del mercado de Billions (BILL)

No.224

€ 61.34M
€ 61.34M€ 61.34M

€ 130.97K
€ 130.97K€ 130.97K

€ 252.60M
€ 252.60M€ 252.60M

2.43B
2.43B 2.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

24.28%

BSC

La capitalización de mercado actual de Billions es de € 61.34M, con un volumen de trading en 24 horas de € 130.97K. El suministro circulante de BILL es de 2.43B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 252.60M.

Historial de precios de Billions EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.02475
€ 0.02475€ 0.02475
24H Mín
€ 0.02604
€ 0.02604€ 0.02604
24H Máx

€ 0.02475
€ 0.02475€ 0.02475

€ 0.02604
€ 0.02604€ 0.02604

€ 0.200229423514524258
€ 0.200229423514524258€ 0.200229423514524258

€ 0.0178807204188075728
€ 0.0178807204188075728€ 0.0178807204188075728

+0.11%

-0.06%

+8.83%

+8.83%

Historial de precios de Billions (BILL) en EUR

Siga los cambios de precios de Billions para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0000152-0.06%
30 Días€ -0.0263-51.01%
60 Días€ -0.04826-65.65%
90 Días€ -0.15802-86.22%
Cambio de precio de Billions hoy

Hoy, BILL registró un cambio de € -0.0000152 (-0.06%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Billions en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0263 (-51.01%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Billions en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BILL experimentó un cambio de € -0.04826 (-65.65%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Billions en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.15802 (-86.22%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Billions (BILL)?

Consulta la página Historial de precios de Billions ahora.

Análisis de Billions

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Billions, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Billions: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de BILL: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

BILL_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,02495, situándose cerca del extremo inferior del rango central de 0,0251. El precio está ubicado entre el soporte S1 y el rango central, lo que indica que el espacio alcista superior está limitado según el sistema de pivotes. La serie de medias móviles muestra una señal de compra, mientras que la estructura del precio sigue manteniendo características de oscilación dentro del rango. El indicador MACD ha registrado una cruz bajista, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, lo que refleja una debilitación del impulso alcista a corto plazo. El RSI se encuentra en una zona neutra, lo que sugiere un equilibrio temporal entre los compradores y los vendedores. Por otro lado, los indicadores KDJ y StochRSI no han generado una resonancia clara en la misma dirección, y la volatilidad permanece baja, lo que evidencia la falta de fuerza para un movimiento unilateral significativo en el mercado. La primera resistencia R1 se sitúa en 0,02566, aproximadamente un 2,8% por encima del precio actual. El rango central en 0,0251 actúa como una fuerte barrera cercana; para superar este nivel sería necesario un volumen de negociación elevado que confirme el cambio de tendencia. En el lado bajista, el primer soporte S1 se encuentra en 0,0242, a unos 3% por debajo del precio actual. El segundo soporte S2 está ubicado en 0,02364, considerado como un nivel de referencia más lejano. Actualmente, el precio se mantiene próximo al borde inferior del rango central, con distancias similares entre los niveles clave tanto arriba como abajo, lo que define claramente el rango de operación.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Billions

Predicción del precio de Billions (BILL) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BILL en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Billions (BILL) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Billions podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Billions en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BILL para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Billions.

Cómo comprar e invertir Billions en España

¿Listo para empezar con Billions? Comprar BILL es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Billions. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Billions (BILL).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Billions instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Billions (BILL)

¿Qué puedes hacer con Billions?

Poseer Billions te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Billions (BILL) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Billions (BILL)

Billions Network is the universal Human and AI Network which lets anyone prove they are a real, unique person online in seconds, without revealing their underlying data.

Billions Recurso

Para conocer Billions más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Billions
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Billions

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:08:33 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Billions (BILL)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Billions

BILL USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de BILL con apalancamiento. Explora el trading de futuros BILLUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Billions (BILL) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Billions en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BILL/USDC
€0.021672
€0.021672€0.021672
-0.27%
2.31M (USDT)
BILL/USDT
€0.0217064
€0.0217064€0.0217064
-0.11%
5.17M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
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up

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UPROBINHOOD

€0.2666
€0.2666€0.2666

+210.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3420478
€0.3420478€0.3420478

-6.67%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0123238
€0.0123238€0.0123238

-22.33%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1067174
€0.1067174€0.1067174

-29.00%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000398782
€0.000398782€0.000398782

+74.98%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0054094
€0.0054094€0.0054094

+39.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.55893
€2.55893€2.55893

+22.95%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.01032
€0.01032€0.01032

+14.28%

Audiera

Audiera

BEAT

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€0.97352€0.97352

+16.04%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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