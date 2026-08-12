Precio de Sonic Name Service hoy

El precio actual de Sonic Name Service (SNS) hoy es $ 0, con una variación del 8.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SNS a USD es $ 0 por SNS.

Sonic Name Service actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,737, con un suministro circulante de 51.46M SNS. Durante las últimas 24 horas, SNS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.095227, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SNS experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +6.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 247.88.

Información del mercado de Sonic Name Service (SNS)

Cap de mercado $ 33.74K$ 33.74K $ 33.74K Volumen (24H) $ 247.88$ 247.88 $ 247.88 Cap. de mercado totalmente diluida $ 64.00K$ 64.00K $ 64.00K Suministro de Circulación 51.46M 51.46M 51.46M Suministro total 97,619,530.0 97,619,530.0 97,619,530.0

La capitalización de mercado actual de Sonic Name Service es de $ 33.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 247.88. El suministro circulante de SNS es de 51.46M, con un suministro total de 97619530.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 64.00K.