Precio de Wrapped G hoy

El precio actual de Wrapped G (WG) hoy es $ 0.00356587, con una variación del 0.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WG a USD es $ 0.00356587 por WG.

Wrapped G actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 85,281, con un suministro circulante de 23.92M WG. Durante las últimas 24 horas, WG cotiza entre $ 0.00352593 (bajo) y $ 0.00362771 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04600982, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00256459.

En el corto plazo, WG experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de -2.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 482.94.

Información del mercado de Wrapped G (WG)

Cap de mercado $ 85.28K$ 85.28K $ 85.28K Volumen (24H) $ 482.94$ 482.94 $ 482.94 Cap. de mercado totalmente diluida $ 85.32K$ 85.32K $ 85.32K Suministro de Circulación 23.92M 23.92M 23.92M Suministro total 23,922,405.00266085 23,922,405.00266085 23,922,405.00266085

La capitalización de mercado actual de Wrapped G es de $ 85.28K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 482.94. El suministro circulante de WG es de 23.92M, con un suministro total de 23922405.00266085. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 85.32K.