Precio de SYMM hoy

El precio actual de SYMM (SYMM) hoy es € 0.0334, con una variación del 0.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SYMM a EUR es € 0.0334 por SYMM.

SYMM actualmente está en el puesto #1017 por capitalización de mercado en € 5.52M, con un suministro circulante de 165.18M SYMM. Durante las últimas 24 horas, SYMM cotiza entre € 0.031 (bajo) y € 0.0355 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.485560067127375166, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0017206114276429816.

En el corto plazo, SYMM experimentó un cambio de -2.06% en la última hora y de -5.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 5.11K.

Información del mercado de SYMM (SYMM)

Puesto No.1017 Cap de mercado € 5.52M€ 5.52M € 5.52M Volumen (24H) € 5.11K€ 5.11K € 5.11K Cap. de mercado totalmente diluida € 10.53M€ 10.53M € 10.53M Suministro de Circulación 165.18M 165.18M 165.18M Suministro máx. 315,177,684 315,177,684 315,177,684 Suministro total 315,177,684 315,177,684 315,177,684 Tasa de circulación 52.40% Blockchain pública SYMM

La capitalización de mercado actual de SYMM es de € 5.52M, con un volumen de trading en 24 horas de € 5.11K. El suministro circulante de SYMM es de 165.18M, con un suministro total de 315177684. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 10.53M.