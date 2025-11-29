Precio de BAS hoy

El precio actual de BAS (BAS) hoy es $ 0.004818, con una variación del 2.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAS a USD es $ 0.004818 por BAS.

BAS actualmente está en el puesto #665 por capitalización de mercado en $ 12.05M, con un suministro circulante de 2.50B BAS. Durante las últimas 24 horas, BAS cotiza entre $ 0.004699 (bajo) y $ 0.005018 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.16763449915565898, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.004194192410779678.

En el corto plazo, BAS experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de -1.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 120.16K.

Información del mercado de BAS (BAS)

Puesto No.665 Cap de mercado $ 12.05M$ 12.05M $ 12.05M Volumen (24H) $ 120.16K$ 120.16K $ 120.16K Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.18M$ 48.18M $ 48.18M Suministro de Circulación 2.50B 2.50B 2.50B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 25.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de BAS es de $ 12.05M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 120.16K. El suministro circulante de BAS es de 2.50B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 48.18M.