Precio de Talent Protocol hoy

El precio actual de Talent Protocol (TALENT) hoy es $ 0, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TALENT a USD es $ 0 por TALENT.

Talent Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 52,292, con un suministro circulante de 273.23M TALENT. Durante las últimas 24 horas, TALENT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.151579, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TALENT experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de -1.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 247.10.

Información del mercado de Talent Protocol (TALENT)

Cap de mercado $ 52.29K$ 52.29K $ 52.29K Volumen (24H) $ 247.10$ 247.10 $ 247.10 Cap. de mercado totalmente diluida $ 112.23K$ 112.23K $ 112.23K Suministro de Circulación 273.23M 273.23M 273.23M Suministro total 586,391,788.7172114 586,391,788.7172114 586,391,788.7172114

La capitalización de mercado actual de Talent Protocol es de $ 52.29K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 247.10. El suministro circulante de TALENT es de 273.23M, con un suministro total de 586391788.7172114. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 112.23K.