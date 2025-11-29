Precio de ORCIB hoy

El precio actual de ORCIB (PALMO) hoy es $ 0.00784514, con una variación del 17.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PALMO a USD es $ 0.00784514 por PALMO.

ORCIB actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,858,009, con un suministro circulante de 2.53B PALMO. Durante las últimas 24 horas, PALMO cotiza entre $ 0.0077349 (bajo) y $ 0.0095519 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.043821, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0077349.

En el corto plazo, PALMO experimentó un cambio de -0.39% en la última hora y de -42.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ORCIB (PALMO)

Cap de mercado $ 19.86M$ 19.86M $ 19.86M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.52M$ 24.52M $ 24.52M Suministro de Circulación 2.53B 2.53B 2.53B Suministro total 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

La capitalización de mercado actual de ORCIB es de $ 19.86M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PALMO es de 2.53B, con un suministro total de 3124999957.442711. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.52M.