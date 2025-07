WLD

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

NombreWLD

PuestoNo.54

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0004%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)17.57%

Suministro de circulación1,734,844,195.1972015

Suministro máx.0

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico11.817127513504316,2024-03-10

Precio más bajo0.581715807558338,2025-04-07

Blockchain públicaETH

IntroducciónWorldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.