Qué es Swop (SWOP)

The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem. It powers and rewards the protocol through: -Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles -Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps -Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools -Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds $SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.

Tokenómica de Swop (SWOP)

Entender la tokenómica de Swop (SWOP) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de SWOP!