Precio de PoP Planet hoy

El precio actual de PoP Planet (P) hoy es $ 0.01200698, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de P a USD es $ 0.01200698 por P.

PoP Planet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,678,254, con un suministro circulante de 140.00M P. Durante las últimas 24 horas, P cotiza entre $ 0.01169872 (bajo) y $ 0.0120251 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.730507, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00697353.

En el corto plazo, P experimentó un cambio de +1.40% en la última hora y de +3.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 176.75K.

Información del mercado de PoP Planet (P)

Cap de mercado $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volumen (24H) $ 176.75K$ 176.75K $ 176.75K Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.99M$ 11.99M $ 11.99M Suministro de Circulación 140.00M 140.00M 140.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PoP Planet es de $ 1.68M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 176.75K. El suministro circulante de P es de 140.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.99M.