Precio de JMDT hoy

El precio actual de JMDT (JMDT) hoy es € 1.2077, con una variación del 5.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JMDT a EUR es € 1.2077 por JMDT.

JMDT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JMDT. Durante las últimas 24 horas, JMDT cotiza entre € 0.7644 (bajo) y € 1.2185 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JMDT experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +383.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 576.14K.

Información del mercado de JMDT (JMDT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 576.14K€ 576.14K € 576.14K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.21B€ 1.21B € 1.21B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública JMDT

La capitalización de mercado actual de JMDT es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 576.14K. El suministro circulante de JMDT es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.21B.