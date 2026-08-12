Precio de IdOS hoy

El precio actual de IdOS (IDOS) hoy es $ 0.00443583, con una variación del 13.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IDOS a USD es $ 0.00443583 por IDOS.

IdOS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,257,601, con un suministro circulante de 283.51M IDOS. Durante las últimas 24 horas, IDOS cotiza entre $ 0.00417912 (bajo) y $ 0.00516247 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04023862, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00417912.

En el corto plazo, IDOS experimentó un cambio de +2.83% en la última hora y de -4.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 36.75K.

Información del mercado de IdOS (IDOS)

Cap de mercado $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volumen (24H) $ 36.75K$ 36.75K $ 36.75K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Suministro de Circulación 283.51M 283.51M 283.51M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de IdOS es de $ 1.26M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 36.75K. El suministro circulante de IDOS es de 283.51M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.44M.