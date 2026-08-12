Precio de Base Identity hoy

El precio actual de Base Identity (BASEID) hoy es $ 0, con una variación del 1.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BASEID a USD es $ 0 por BASEID.

Base Identity actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,150, con un suministro circulante de 100.00B BASEID. Durante las últimas 24 horas, BASEID cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BASEID experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Base Identity (BASEID)

Cap de mercado $ 21.15K$ 21.15K $ 21.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.15K$ 21.15K $ 21.15K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Base Identity es de $ 21.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BASEID es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.15K.