Precio de AllDomains Name Service hoy

El precio actual de AllDomains Name Service (ADNS) hoy es --, con una variación del 7.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ADNS a USD es -- por ADNS.

AllDomains Name Service actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,901,231, con un suministro circulante de 5.00B ADNS. Durante las últimas 24 horas, ADNS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ADNS experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +9.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AllDomains Name Service (ADNS)

Cap de mercado $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Suministro de Circulación 5.00B 5.00B 5.00B Suministro total 4,999,770,771.188316 4,999,770,771.188316 4,999,770,771.188316

La capitalización de mercado actual de AllDomains Name Service es de $ 1.90M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ADNS es de 5.00B, con un suministro total de 4999770771.188316. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.90M.