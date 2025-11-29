Precio de KGEN hoy

El precio actual de KGEN (KGEN) hoy es $ 0.2103, con una variación del 3.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KGEN a USD es $ 0.2103 por KGEN.

KGEN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KGEN. Durante las últimas 24 horas, KGEN cotiza entre $ 0.2062 (bajo) y $ 0.2461 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KGEN experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +27.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 335.86K.

Información del mercado de KGEN (KGEN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 335.86K$ 335.86K $ 335.86K Cap. de mercado totalmente diluida $ 210.30M$ 210.30M $ 210.30M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

