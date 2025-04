Τι είναι OneArt (1ART)

OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products. The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products.

