Cel AI (SN127) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 Κατώτ. 24H $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 Υψηλ. 24H $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Υψηλή συνέχεια $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Χαμηλότερη τιμή $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -14.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +32.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +32.63%

Cel AI (SN127) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.99. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN127 μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.96 και ενός υψηλού $ 2.35, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN127 είναι $ 3.29, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.385811.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN127 έχει αλλάξει κατά +1.16% την τελευταία ώρα, -14.64% τις τελευταίες 24 ώρες και +32.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cel AI (SN127) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.25M 1.25M 1.25M Συνολικός Όγκος 1,246,716.310648683 1,246,716.310648683 1,246,716.310648683

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cel AI είναι $ 2.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN127 είναι 1.25M, με συνολική προσφορά 1246716.310648683. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.49M