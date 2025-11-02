BENQI (QI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00495524 $ 0.00495524 $ 0.00495524 Κατώτ. 24H $ 0.00509065 $ 0.00509065 $ 0.00509065 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00495524$ 0.00495524 $ 0.00495524 Υψηλ. 24H $ 0.00509065$ 0.00509065 $ 0.00509065 Υψηλή συνέχεια $ 0.39417$ 0.39417 $ 0.39417 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00323513$ 0.00323513 $ 0.00323513 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.45%

BENQI (QI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00498229. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00495524 και ενός υψηλού $ 0.00509065, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QI είναι $ 0.39417, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00323513.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QI έχει αλλάξει κατά -0.24% την τελευταία ώρα, -0.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BENQI (QI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 35.87M$ 35.87M $ 35.87M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 35.87M$ 35.87M $ 35.87M Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.20B 7.20B 7.20B Συνολικός Όγκος 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BENQI είναι $ 35.87M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QI είναι 7.20B, με συνολική προσφορά 7200000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 35.87M