Η σημερινή ζωντανή τιμή AITV είναι 0.0877 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AITV σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AITV εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή AITV(AITV)

Live Τιμή 1 AITV σε USD

$0.0877
-1.90%1D
USD
AITV (AITV) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:07:35 (UTC+8)

AITV (AITV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0848
Κατώτ. 24H
$ 0.091
Υψηλ. 24H

$ 0.0848
$ 0.091
--
--
-0.12%

-1.90%

-2.78%

-2.78%

AITV (AITV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0877. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AITV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0848 και ενός υψηλού $ 0.091, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AITV είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AITV έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, -1.90% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AITV (AITV) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 10.21K
$ 87.70M
--
1,000,000,000
BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AITV είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 10.21K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AITV είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 87.70M

AITV (AITV) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών AITV για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.001699-1.90%
30 ημέρες$ +0.0277+46.16%
60 Ημέρες$ +0.0277+46.16%
90 Ημέρες$ +0.0277+46.16%
AITV Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AITV κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.001699 (-1.90%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

AITV Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.0277 (+46.16%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

AITV Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AITV άλλαξε κατά $ +0.0277 (+46.16%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

AITV Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.0277 (+46.16%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του AITV (AITV);

Ελέγξτε τώρα τη AITV σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι AITV (AITV)

AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.

AITV είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των AITVεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAITV τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAITV ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας AITV ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

AITV Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το AITV (AITV) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία AITV (AITV) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το AITV.

Ελέγξτε την AITV πρόβλεψη τιμής τώρα!

AITV (AITV) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του AITV (AITV) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AITV token τώρα!

Πώς να αγοράσετε AITV (AITV)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε AITV? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα AITV στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AITV σε Τοπικά Νομίσματα

1 AITV(AITV) σε VND
2,307.8255
1 AITV(AITV) σε AUD
A$0.133304
1 AITV(AITV) σε GBP
0.066652
1 AITV(AITV) σε EUR
0.075422
1 AITV(AITV) σε USD
$0.0877
1 AITV(AITV) σε MYR
RM0.367463
1 AITV(AITV) σε TRY
3.6834
1 AITV(AITV) σε JPY
¥13.4181
1 AITV(AITV) σε ARS
ARS$125.824944
1 AITV(AITV) σε RUB
7.050203
1 AITV(AITV) σε INR
7.785129
1 AITV(AITV) σε IDR
Rp1,461.666082
1 AITV(AITV) σε PHP
5.147113
1 AITV(AITV) σε EGP
￡E.4.1219
1 AITV(AITV) σε BRL
R$0.470949
1 AITV(AITV) σε CAD
C$0.12278
1 AITV(AITV) σε BDT
10.687122
1 AITV(AITV) σε NGN
126.733516
1 AITV(AITV) σε COP
$337.307355
1 AITV(AITV) σε ZAR
R.1.523349
1 AITV(AITV) σε UAH
3.664983
1 AITV(AITV) σε TZS
T.Sh.214.950946
1 AITV(AITV) σε VES
Bs19.3817
1 AITV(AITV) σε CLP
$82.438
1 AITV(AITV) σε PKR
Rs24.76648
1 AITV(AITV) σε KZT
46.303846
1 AITV(AITV) σε THB
฿2.825694
1 AITV(AITV) σε TWD
NT$2.700283
1 AITV(AITV) σε AED
د.إ0.321859
1 AITV(AITV) σε CHF
Fr0.07016
1 AITV(AITV) σε HKD
HK$0.681429
1 AITV(AITV) σε AMD
֏33.447026
1 AITV(AITV) σε MAD
.د.م0.809471
1 AITV(AITV) σε MXN
$1.627712
1 AITV(AITV) σε SAR
ريال0.328875
1 AITV(AITV) σε ETB
Br13.473351
1 AITV(AITV) σε KES
KSh11.299268
1 AITV(AITV) σε JOD
د.أ0.0621793
1 AITV(AITV) σε PLN
0.322736
1 AITV(AITV) σε RON
лв0.386757
1 AITV(AITV) σε SEK
kr0.832273
1 AITV(AITV) σε BGN
лв0.148213
1 AITV(AITV) σε HUF
Ft29.311094
1 AITV(AITV) σε CZK
1.849593
1 AITV(AITV) σε KWD
د.ك0.0267485
1 AITV(AITV) σε ILS
0.285025
1 AITV(AITV) σε BOB
Bs0.604253
1 AITV(AITV) σε AZN
0.14909
1 AITV(AITV) σε TJS
SM0.805086
1 AITV(AITV) σε GEL
0.237667
1 AITV(AITV) σε AOA
Kz80.384943
1 AITV(AITV) σε BHD
.د.ب0.0328875
1 AITV(AITV) σε BMD
$0.0877
1 AITV(AITV) σε DKK
kr0.567419
1 AITV(AITV) σε HNL
L2.299494
1 AITV(AITV) σε MUR
4.011398
1 AITV(AITV) σε NAD
$1.516333
1 AITV(AITV) σε NOK
kr0.887524
1 AITV(AITV) σε NZD
$0.152598
1 AITV(AITV) σε PAB
B/.0.0877
1 AITV(AITV) σε PGK
K0.36834
1 AITV(AITV) σε QAR
ر.ق0.318351
1 AITV(AITV) σε RSD
дин.8.862962
1 AITV(AITV) σε UZS
soʻm1,044.047452
1 AITV(AITV) σε ALL
L7.322073
1 AITV(AITV) σε ANG
ƒ0.156983
1 AITV(AITV) σε AWG
ƒ0.156983
1 AITV(AITV) σε BBD
$0.1754
1 AITV(AITV) σε BAM
KM0.147336
1 AITV(AITV) σε BIF
Fr256.3471
1 AITV(AITV) σε BND
$0.113133
1 AITV(AITV) σε BSD
$0.0877
1 AITV(AITV) σε JMD
$14.036385
1 AITV(AITV) σε KHR
350.8
1 AITV(AITV) σε KMF
Fr37.3602
1 AITV(AITV) σε LAK
1,906.521701
1 AITV(AITV) σε LKR
රු26.623966
1 AITV(AITV) σε MDL
L1.488269
1 AITV(AITV) σε MGA
Ar393.27311
1 AITV(AITV) σε MOP
P0.699846
1 AITV(AITV) σε MVR
1.34181
1 AITV(AITV) σε MWK
MK151.72977
1 AITV(AITV) σε MZN
MT5.60403
1 AITV(AITV) σε NPR
रु12.404288
1 AITV(AITV) σε PYG
617.5834
1 AITV(AITV) σε RWF
Fr127.0773
1 AITV(AITV) σε SBD
$0.721771
1 AITV(AITV) σε SCR
1.283928
1 AITV(AITV) σε SRD
$3.37645
1 AITV(AITV) σε SVC
$0.764744
1 AITV(AITV) σε SZL
L1.516333
1 AITV(AITV) σε TMT
m0.30695
1 AITV(AITV) σε TND
د.ت0.2581888
1 AITV(AITV) σε TTD
$0.591975
1 AITV(AITV) σε UGX
Sh304.4944
1 AITV(AITV) σε XAF
Fr49.5505
1 AITV(AITV) σε XCD
$0.23679
1 AITV(AITV) σε XOF
Fr49.5505
1 AITV(AITV) σε XPF
Fr8.9454
1 AITV(AITV) σε BWP
P1.174303
1 AITV(AITV) σε BZD
$0.1754
1 AITV(AITV) σε CVE
$8.335885
1 AITV(AITV) σε DJF
Fr15.5229
1 AITV(AITV) σε DOP
$5.618062
1 AITV(AITV) σε DZD
د.ج11.398369
1 AITV(AITV) σε FJD
$0.200833
1 AITV(AITV) σε GNF
Fr755.974
1 AITV(AITV) σε GTQ
Q0.670028
1 AITV(AITV) σε GYD
$18.296851
1 AITV(AITV) σε ISK
kr10.8748

AITV Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του AITV, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος AITV
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με AITV

Πόσο αξίζει το AITV (AITV) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AITV στο USD είναι 0.0877 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AITV σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AITV σε USD είναι $ 0.0877. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του AITV;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AITV είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AITV;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AITV είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AITV;
Το AITV πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AITV;
Το AITV είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AITV;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AITV είναι $ 10.21K USD.
Θα ανέβει το AITV υψηλότερα φέτος;
Το AITV μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AITV πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
AITV (AITV) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

1 AITV = 0.0877 USD

