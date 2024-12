Was ist YouSim (YOUSIM)

YouSim is a command-line-based simulator that allows users to explore the multiverse of identities. It’s a game and tool that lets you locate, modify, and interact with any entity you can imagine—from historical figures to fictional characters, even yourself or completely alien identities. It’s built using Claude 3.5 Sonnet, a large language model (LLM), to simulate any possible identity within its latent space.

YouSim (YOUSIM) Ressource Offizielle Website