teleBTC (TELEBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 108,657 $ 108,657 $ 108,657 24H Tief $ 113,243 $ 113,243 $ 113,243 24H Hoch 24H Tief $ 108,657$ 108,657 $ 108,657 24H Hoch $ 113,243$ 113,243 $ 113,243 Allzeithoch $ 129,019$ 129,019 $ 129,019 Niedrigster Preis $ 0.00001207$ 0.00001207 $ 0.00001207 Preisänderung (1H) +0.75% Preisänderung (1T) +1.46% Preisänderung (7T) +5.14% Preisänderung (7T) +5.14%

Der Echtzeitpreis von teleBTC (TELEBTC) beträgt $113,301. In den letzten 24 Stunden wurde TELEBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 108,657 und einem Höchstpreis von $ 113,243 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TELEBTC liegt bei $ 129,019, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001207.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TELEBTC im letzten Stunde um +0.75%, in den letzten 24 Stunden um +1.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

teleBTC (TELEBTC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 430.77K$ 430.77K $ 430.77K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 430.77K$ 430.77K $ 430.77K Umlaufangebot 3.81 3.81 3.81 Gesamtangebot 3.80554723 3.80554723 3.80554723

Die aktuelle Marktkapitalisierung von teleBTC beträgt $ 430.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TELEBTC liegt bei 3.81, das Gesamtangebot bei 3.80554723. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 430.77K.