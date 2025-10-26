Der Echtzeitpreis von DegeCoin beträgt heute 0.00036017 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum $DEGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den $DEGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von DegeCoin beträgt heute 0.00036017 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum $DEGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den $DEGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über $DEGE

$DEGE-Preisinformationen

Offizielle $DEGE-Website

$DEGE-Tokenökonomie

$DEGE-Preisprognose

DegeCoin Logo

DegeCoin Preis ($DEGE)

Nicht aufgelistet

1 $DEGE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00036015
$0.00036015$0.00036015
+5.70%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
DegeCoin ($DEGE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:40:29 (UTC+8)

DegeCoin ($DEGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00031647
$ 0.00031647$ 0.00031647
24H Tief
$ 0.00036247
$ 0.00036247$ 0.00036247
24H Hoch

$ 0.00031647
$ 0.00031647$ 0.00031647

$ 0.00036247
$ 0.00036247$ 0.00036247

$ 0.064437
$ 0.064437$ 0.064437

$ 0.00024863
$ 0.00024863$ 0.00024863

+0.44%

+3.91%

+7.74%

+7.74%

Der Echtzeitpreis von DegeCoin ($DEGE) beträgt $0.00036017. In den letzten 24 Stunden wurde $DEGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00031647 und einem Höchstpreis von $ 0.00036247 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $DEGE liegt bei $ 0.064437, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00024863.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $DEGE im letzten Stunde um +0.44%, in den letzten 24 Stunden um +3.91% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DegeCoin ($DEGE) Marktinformationen

$ 359.68K
$ 359.68K$ 359.68K

--
----

$ 359.68K
$ 359.68K$ 359.68K

999.42M
999.42M 999.42M

999,416,538.729382
999,416,538.729382 999,416,538.729382

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DegeCoin beträgt $ 359.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $DEGE liegt bei 999.42M, das Gesamtangebot bei 999416538.729382. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 359.68K.

DegeCoin ($DEGE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von DegeCoin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von DegeCoin zu USD bei $ +0.0000223386.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von DegeCoin zu USD bei $ -0.0001165265.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von DegeCoin zu USD bei $ -0.0006764062557494808.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.91%
30 Tage$ +0.0000223386+6.20%
60 Tage$ -0.0001165265-32.35%
90 Tage$ -0.0006764062557494808-65.25%

Was ist DegeCoin ($DEGE)

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

DegeCoin ($DEGE) Ressource

Offizielle Website

DegeCoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DegeCoin ($DEGE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DegeCoin-($DEGE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DegeCoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DegeCoin-Preisprognose an!

$DEGE zu lokalen Währungen

DegeCoin ($DEGE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DegeCoin ($DEGE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von $DEGE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu DegeCoin ($DEGE)

Wie viel ist DegeCoin ($DEGE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von $DEGE in USD beträgt 0.00036017 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle $DEGE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle $DEGE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00036017. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DegeCoin?
Die Marktkapitalisierung von $DEGE beträgt $ 359.68K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von $DEGE?
Das Umlaufangebot von $DEGE beträgt 999.42M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von $DEGE?
$DEGE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.064437 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von $DEGE?
$DEGE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00024863 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von $DEGE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für $DEGE beträgt -- USD.
Wird $DEGE dieses Jahr noch steigen?
$DEGE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die $DEGE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:40:29 (UTC+8)

DegeCoin ($DEGE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

