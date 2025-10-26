DegeCoin ($DEGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00031647, 24H Hoch $ 0.00036247, Allzeithoch $ 0.064437, Niedrigster Preis $ 0.00024863, Preisänderung (1H) +0.44%, Preisänderung (1T) +3.91%, Preisänderung (7T) +7.74%

Der Echtzeitpreis von DegeCoin ($DEGE) beträgt $0.00036017. In den letzten 24 Stunden wurde $DEGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00031647 und einem Höchstpreis von $ 0.00036247 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $DEGE liegt bei $ 0.064437, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00024863.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $DEGE im letzten Stunde um +0.44%, in den letzten 24 Stunden um +3.91% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DegeCoin ($DEGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 359.68K, Volumen (24H) --, Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 359.68K, Umlaufangebot 999.42M, Gesamtangebot 999,416,538.729382

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DegeCoin beträgt $ 359.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $DEGE liegt bei 999.42M, das Gesamtangebot bei 999416538.729382. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 359.68K.