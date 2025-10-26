Band (BAND) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.533693 24H Hoch $ 0.550192 Allzeithoch $ 22.83 Niedrigster Preis $ 0.203625 Preisänderung (1H) +0.18% Preisänderung (1T) +1.59% Preisänderung (7T) +4.56%

Der Echtzeitpreis von Band (BAND) beträgt $0.547108. In den letzten 24 Stunden wurde BAND zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.533693 und einem Höchstpreis von $ 0.550192 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAND liegt bei $ 22.83, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.203625.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAND im letzten Stunde um +0.18%, in den letzten 24 Stunden um +1.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Band (BAND) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 91.30M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 91.52M Umlaufangebot 166.90M Gesamtangebot 167,308,947.718831

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Band beträgt $ 91.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAND liegt bei 166.90M, das Gesamtangebot bei 167308947.718831. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 91.52M.