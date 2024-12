Was ist Anime (ANIME)

$ANIME was created as a thank you to those who helped bring our love of anime onchain. It has grown into a movement, uniting people from around the world by their love of art and anime. Community built. Community run. Community grown. The tokens were initially airdropped to various anime related NFT communities (Capsule House, Azuki, On1 Force, Memeland Captainz, and more), artists, and collectors.

Anime (ANIME) Ressource Offizielle Website