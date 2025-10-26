Der Echtzeitpreis von Somnia beträgt heute 0.5109 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SOMI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SOMI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Somnia beträgt heute 0.5109 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SOMI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SOMI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SOMI

SOMI-Preisinformationen

SOMI-Whitepaper

Offizielle SOMI-Website

SOMI-Tokenökonomie

SOMI-Preisprognose

SOMI Verlauf

SOMI Kaufanleitung

SOMI-zu-Fiat-Währungsrechner

SOMI Spot

SOMI USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Somnia Logo

Somnia Kurs(SOMI)

1 SOMI zu USD Echtzeitpreis:

$0.5112
$0.5112$0.5112
-2.14%1D
USD
Somnia (SOMI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:23:05 (UTC+8)

Somnia (SOMI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.5014
$ 0.5014$ 0.5014
24H Tief
$ 0.5365
$ 0.5365$ 0.5365
24H Hoch

$ 0.5014
$ 0.5014$ 0.5014

$ 0.5365
$ 0.5365$ 0.5365

--
----

--
----

-0.20%

-2.13%

+4.20%

+4.20%

Der Echtzeitpreis von Somnia (SOMI) beträgt $ 0.5109. In den letzten 24 Stunden wurde SOMI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.5014 und einem Höchstpreis von $ 0.5365 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOMI liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOMI im letzten Stunde um -0.20%, in den letzten 24 Stunden um -2.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Somnia (SOMI) Marktinformationen

--
----

$ 552.64K
$ 552.64K$ 552.64K

$ 510.90M
$ 510.90M$ 510.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOMNIA

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Somnia beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 552.64K. Das Umlaufangebot von SOMI liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 510.90M.

Somnia (SOMI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Somnia für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.011179-2.13%
30 Tage$ -0.3349-39.60%
60 Tage$ +0.4109+410.90%
90 Tage$ +0.4109+410.90%
Somnia-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SOMI eine Veränderung von $ -0.011179 (-2.13%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Somnia 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.3349(-39.60%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Somnia 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SOMI eine Veränderung von $ +0.4109 (+410.90%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Somnia 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.4109 (+410.90%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Somnia (SOMI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Somnia-Preisverlauf an.

Was ist Somnia (SOMI)

Somnia ist die schnellste und kosteneffizienteste EVM Layer-1-Blockchain, die in der Lage ist, über 1 Million Transaktionen pro Sekunde mit Finalität in unter einer Sekunde und Gebühren unter einem Cent zu verarbeiten. Mit dieser Performance ermöglicht Somnia vollständig On-Chain ablaufende Echtzeiterlebnisse, die über reine Finanzanwendungen hinausgehen. Sie ist die ideale Grundlage für den Aufbau von groß angelegten Spielen, sozialen Plattformen, Metaverse-Ökonomien und KI-gestützten Anwendungen. Die Architektur von Somnia unterstützt vollständig komponierbare Systeme und befähigt Entwickler, immersive, intelligente und interaktive digitale Erlebnisse zu schaffen, die sich auf Millionen von Benutzern skalieren lassen.

Somnia ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Somnia Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SOMI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Somnia auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Somnia-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Somnia-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Somnia (SOMI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Somnia-(SOMI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Somnia zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Somnia-Preisprognose an!

Somnia (SOMI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Somnia (SOMI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SOMI Token!

Wie kauft man Somnia SOMI

Suchen Sie nach wie man Somnia kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Somnia direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SOMI zu lokalen Währungen

1 Somnia(SOMI) in VND
13,444.3335
1 Somnia(SOMI) in AUD
A$0.781677
1 Somnia(SOMI) in GBP
0.383175
1 Somnia(SOMI) in EUR
0.439374
1 Somnia(SOMI) in USD
$0.5109
1 Somnia(SOMI) in MYR
RM2.155998
1 Somnia(SOMI) in TRY
21.427146
1 Somnia(SOMI) in JPY
¥77.6568
1 Somnia(SOMI) in ARS
ARS$761.399379
1 Somnia(SOMI) in RUB
40.672749
1 Somnia(SOMI) in INR
44.862129
1 Somnia(SOMI) in IDR
Rp8,514.996594
1 Somnia(SOMI) in PHP
30.015375
1 Somnia(SOMI) in EGP
￡E.24.272859
1 Somnia(SOMI) in BRL
R$2.748642
1 Somnia(SOMI) in CAD
C$0.71526
1 Somnia(SOMI) in BDT
62.600577
1 Somnia(SOMI) in NGN
745.837365
1 Somnia(SOMI) in COP
$1,980.227964
1 Somnia(SOMI) in ZAR
R.8.818134
1 Somnia(SOMI) in UAH
21.483345
1 Somnia(SOMI) in TZS
T.Sh.1,270.894404
1 Somnia(SOMI) in VES
Bs108.3108
1 Somnia(SOMI) in CLP
$480.7569
1 Somnia(SOMI) in PKR
Rs143.547573
1 Somnia(SOMI) in KZT
275.11965
1 Somnia(SOMI) in THB
฿16.680885
1 Somnia(SOMI) in TWD
NT$15.756156
1 Somnia(SOMI) in AED
د.إ1.875003
1 Somnia(SOMI) in CHF
Fr0.403611
1 Somnia(SOMI) in HKD
HK$3.964584
1 Somnia(SOMI) in AMD
֏195.669591
1 Somnia(SOMI) in MAD
.د.م4.710498
1 Somnia(SOMI) in MXN
$9.426105
1 Somnia(SOMI) in SAR
ريال1.915875
1 Somnia(SOMI) in ETB
Br78.009321
1 Somnia(SOMI) in KES
KSh66.003171
1 Somnia(SOMI) in JOD
د.أ0.3622281
1 Somnia(SOMI) in PLN
1.864785
1 Somnia(SOMI) in RON
лв2.232633
1 Somnia(SOMI) in SEK
kr4.80246
1 Somnia(SOMI) in BGN
лв0.858312
1 Somnia(SOMI) in HUF
Ft171.381405
1 Somnia(SOMI) in CZK
10.682919
1 Somnia(SOMI) in KWD
د.ك0.1563354
1 Somnia(SOMI) in ILS
1.675752
1 Somnia(SOMI) in BOB
Bs3.52521
1 Somnia(SOMI) in AZN
0.86853
1 Somnia(SOMI) in TJS
SM4.761588
1 Somnia(SOMI) in GEL
1.384539
1 Somnia(SOMI) in AOA
Kz468.714987
1 Somnia(SOMI) in BHD
.د.ب0.1920984
1 Somnia(SOMI) in BMD
$0.5109
1 Somnia(SOMI) in DKK
kr3.279978
1 Somnia(SOMI) in HNL
L13.354926
1 Somnia(SOMI) in MUR
23.261277
1 Somnia(SOMI) in NAD
$8.818134
1 Somnia(SOMI) in NOK
kr5.109
1 Somnia(SOMI) in NZD
$0.883857
1 Somnia(SOMI) in PAB
B/.0.5109
1 Somnia(SOMI) in PGK
K2.150889
1 Somnia(SOMI) in QAR
ر.ق1.859676
1 Somnia(SOMI) in RSD
дин.51.595791
1 Somnia(SOMI) in UZS
soʻm6,230.486808
1 Somnia(SOMI) in ALL
L42.4047
1 Somnia(SOMI) in ANG
ƒ0.914511
1 Somnia(SOMI) in AWG
ƒ0.914511
1 Somnia(SOMI) in BBD
$1.0218
1 Somnia(SOMI) in BAM
KM0.858312
1 Somnia(SOMI) in BIF
Fr1,506.6441
1 Somnia(SOMI) in BND
$0.659061
1 Somnia(SOMI) in BSD
$0.5109
1 Somnia(SOMI) in JMD
$81.922815
1 Somnia(SOMI) in KHR
2,060.076525
1 Somnia(SOMI) in KMF
Fr216.6216
1 Somnia(SOMI) in LAK
11,106.521517
1 Somnia(SOMI) in LKR
රු155.145003
1 Somnia(SOMI) in MDL
L8.680191
1 Somnia(SOMI) in MGA
Ar2,311.761192
1 Somnia(SOMI) in MOP
P4.0872
1 Somnia(SOMI) in MVR
7.81677
1 Somnia(SOMI) in MWK
MK886.978599
1 Somnia(SOMI) in MZN
MT32.64651
1 Somnia(SOMI) in NPR
रु71.725251
1 Somnia(SOMI) in PYG
3,623.3028
1 Somnia(SOMI) in RWF
Fr740.2941
1 Somnia(SOMI) in SBD
$4.220034
1 Somnia(SOMI) in SCR
7.142382
1 Somnia(SOMI) in SRD
$20.298057
1 Somnia(SOMI) in SVC
$4.465266
1 Somnia(SOMI) in SZL
L8.802807
1 Somnia(SOMI) in TMT
m1.793259
1 Somnia(SOMI) in TND
د.ت1.4974479
1 Somnia(SOMI) in TTD
$3.463902
1 Somnia(SOMI) in UGX
Sh1,779.9756
1 Somnia(SOMI) in XAF
Fr288.1476
1 Somnia(SOMI) in XCD
$1.37943
1 Somnia(SOMI) in XOF
Fr288.1476
1 Somnia(SOMI) in XPF
Fr52.1118
1 Somnia(SOMI) in BWP
P7.290543
1 Somnia(SOMI) in BZD
$1.026909
1 Somnia(SOMI) in CVE
$48.658116
1 Somnia(SOMI) in DJF
Fr90.4293
1 Somnia(SOMI) in DOP
$32.728254
1 Somnia(SOMI) in DZD
د.ج66.503853
1 Somnia(SOMI) in FJD
$1.159743
1 Somnia(SOMI) in GNF
Fr4,442.2755
1 Somnia(SOMI) in GTQ
Q3.908385
1 Somnia(SOMI) in GYD
$106.88028
1 Somnia(SOMI) in ISK
kr62.8407

Somnia Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Somnia sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Somnia Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Somnia

Wie viel ist Somnia (SOMI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SOMI in USD beträgt 0.5109 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SOMI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SOMI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.5109. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Somnia?
Die Marktkapitalisierung von SOMI beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SOMI?
Das Umlaufangebot von SOMI beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SOMI?
SOMI erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SOMI?
SOMI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SOMI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SOMI beträgt $ 552.64K USD.
Wird SOMI dieses Jahr noch steigen?
SOMI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SOMI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:23:05 (UTC+8)

Somnia (SOMI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

SOMI-zu-USD-Rechner

Menge

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.5109 USD

SOMI handeln

SOMI/USDC
$0.5114
$0.5114$0.5114
-2.64%
SOMI/USDT
$0.5112
$0.5112$0.5112
-2.25%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,086.20
$112,086.20$112,086.20

+0.62%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,977.20
$3,977.20$3,977.20

+1.13%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04898
$0.04898$0.04898

-28.60%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0600
$6.0600$6.0600

-17.45%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.88
$194.88$194.88

+1.55%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,086.20
$112,086.20$112,086.20

+0.62%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,977.20
$3,977.20$3,977.20

+1.13%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6506
$2.6506$2.6506

+2.02%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.88
$194.88$194.88

+1.55%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19812
$0.19812$0.19812

+0.96%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7200
$0.7200$0.7200

+1,100.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000124
$0.000000000000124$0.000000000000124

+24.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.049574
$0.049574$0.049574

-85.83%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1500
$0.1500$0.1500

-86.14%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7200
$0.7200$0.7200

+1,100.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000270
$0.0000000000000000000270$0.0000000000000000000270

+145.45%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15250
$0.15250$0.15250

+86.65%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115363
$0.115363$0.115363

+46.11%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%