Der Echtzeitpreis von Peezy beträgt heute 0.000002042 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PEEZY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PEEZY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Peezy beträgt heute 0.000002042 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PEEZY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PEEZY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über PEEZY

PEEZY-Preisinformationen

PEEZY-Whitepaper

Offizielle PEEZY-Website

PEEZY-Tokenökonomie

PEEZY-Preisprognose

PEEZY Verlauf

PEEZY Kaufanleitung

PEEZY-zu-Fiat-Währungsrechner

PEEZY Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Peezy Logo

Peezy Kurs(PEEZY)

1 PEEZY zu USD Echtzeitpreis:

$0.000002042
$0.000002042$0.000002042
+0.44%1D
USD
Peezy (PEEZY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:57:46 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000001942
$ 0.000001942$ 0.000001942
24H Tief
$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102
24H Hoch

$ 0.000001942
$ 0.000001942$ 0.000001942

$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

0.00%

+0.44%

-7.23%

-7.23%

Der Echtzeitpreis von Peezy (PEEZY) beträgt $ 0.000002042. In den letzten 24 Stunden wurde PEEZY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000001942 und einem Höchstpreis von $ 0.000002102 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PEEZY liegt bei $ 0.000017366930284222, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000000008008476234.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PEEZY im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.44% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Peezy (PEEZY) Marktinformationen

No.2464

$ 624.14K
$ 624.14K$ 624.14K

$ 99.50K
$ 99.50K$ 99.50K

$ 859.05K
$ 859.05K$ 859.05K

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Peezy beträgt $ 624.14K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 99.50K. Das Umlaufangebot von PEEZY liegt bei 305.65B, das Gesamtangebot bei 359709061786. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 859.05K.

Peezy (PEEZY)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Peezy für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00000000895+0.44%
30 Tage$ -0.000000874-29.98%
60 Tage$ -0.00000263-56.30%
90 Tage$ -0.000003185-60.94%
Peezy-Preisänderung heute

Heute verzeichnete PEEZY eine Veränderung von $ +0.00000000895 (+0.44%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Peezy 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.000000874(-29.98%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Peezy 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete PEEZY eine Veränderung von $ -0.00000263 (-56.30%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Peezy 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.000003185 (-60.94%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Peezy (PEEZY) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Peezy-Preisverlauf an.

Was ist Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Peezy Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- PEEZY Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Peezy auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Peezy-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Peezy-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Peezy (PEEZY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Peezy-(PEEZY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Peezy zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Peezy-Preisprognose an!

Peezy (PEEZY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Peezy (PEEZY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PEEZY Token!

Wie kauft man Peezy PEEZY

Suchen Sie nach wie man Peezy kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Peezy direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

PEEZY zu lokalen Währungen

1 Peezy(PEEZY) in VND
0.05373523
1 Peezy(PEEZY) in AUD
A$0.00000308342
1 Peezy(PEEZY) in GBP
0.00000151108
1 Peezy(PEEZY) in EUR
0.0000017357
1 Peezy(PEEZY) in USD
$0.000002042
1 Peezy(PEEZY) in MYR
RM0.0000085764
1 Peezy(PEEZY) in TRY
0.0000850493
1 Peezy(PEEZY) in JPY
¥0.000300174
1 Peezy(PEEZY) in ARS
ARS$0.002908829
1 Peezy(PEEZY) in RUB
0.00016787282
1 Peezy(PEEZY) in INR
0.00018118666
1 Peezy(PEEZY) in IDR
Rp0.03403331972
1 Peezy(PEEZY) in KRW
0.0028760549
1 Peezy(PEEZY) in PHP
0.0001182318
1 Peezy(PEEZY) in EGP
￡E.0.00009746466
1 Peezy(PEEZY) in BRL
R$0.00001088386
1 Peezy(PEEZY) in CAD
C$0.00000283838
1 Peezy(PEEZY) in BDT
0.0002484093
1 Peezy(PEEZY) in NGN
0.00298973304
1 Peezy(PEEZY) in COP
$0.0079455241
1 Peezy(PEEZY) in ZAR
R.0.00003516324
1 Peezy(PEEZY) in UAH
0.00008421208
1 Peezy(PEEZY) in TZS
T.Sh.0.005017194
1 Peezy(PEEZY) in VES
Bs0.000371644
1 Peezy(PEEZY) in CLP
$0.00197053
1 Peezy(PEEZY) in PKR
Rs0.00057439418
1 Peezy(PEEZY) in KZT
0.00111766828
1 Peezy(PEEZY) in THB
฿0.00006603828
1 Peezy(PEEZY) in TWD
NT$0.00006205638
1 Peezy(PEEZY) in AED
د.إ0.00000749414
1 Peezy(PEEZY) in CHF
Fr0.00000161318
1 Peezy(PEEZY) in HKD
HK$0.00001588676
1 Peezy(PEEZY) in AMD
֏0.00078237188
1 Peezy(PEEZY) in MAD
.د.م0.00001856178
1 Peezy(PEEZY) in MXN
$0.00003755238
1 Peezy(PEEZY) in SAR
ريال0.00000763708
1 Peezy(PEEZY) in ETB
Br0.00029627378
1 Peezy(PEEZY) in KES
KSh0.00026370388
1 Peezy(PEEZY) in JOD
د.أ0.000001447778
1 Peezy(PEEZY) in PLN
0.00000739204
1 Peezy(PEEZY) in RON
лв0.00000884186
1 Peezy(PEEZY) in SEK
kr0.00001913354
1 Peezy(PEEZY) in BGN
лв0.00000338972
1 Peezy(PEEZY) in HUF
Ft0.00067524856
1 Peezy(PEEZY) in CZK
0.00004218772
1 Peezy(PEEZY) in KWD
د.ك0.00000062281
1 Peezy(PEEZY) in ILS
0.0000067386
1 Peezy(PEEZY) in BOB
Bs0.0000140898
1 Peezy(PEEZY) in AZN
0.0000034714
1 Peezy(PEEZY) in TJS
SM0.00001901102
1 Peezy(PEEZY) in GEL
0.00000555424
1 Peezy(PEEZY) in AOA
Kz0.00187167678
1 Peezy(PEEZY) in BHD
.د.ب0.000000767792
1 Peezy(PEEZY) in BMD
$0.000002042
1 Peezy(PEEZY) in DKK
kr0.00001298712
1 Peezy(PEEZY) in HNL
L0.0000533983
1 Peezy(PEEZY) in MUR
0.00009252302
1 Peezy(PEEZY) in NAD
$0.00003518366
1 Peezy(PEEZY) in NOK
kr0.0000203179
1 Peezy(PEEZY) in NZD
$0.00000349182
1 Peezy(PEEZY) in PAB
B/.0.000002042
1 Peezy(PEEZY) in PGK
K0.0000086785
1 Peezy(PEEZY) in QAR
ر.ق0.00000743288
1 Peezy(PEEZY) in RSD
дин.0.00020373034
1 Peezy(PEEZY) in UZS
soʻm0.02460240398
1 Peezy(PEEZY) in ALL
L0.00016824038
1 Peezy(PEEZY) in ANG
ƒ0.00000365518
1 Peezy(PEEZY) in AWG
ƒ0.0000036756
1 Peezy(PEEZY) in BBD
$0.000004084
1 Peezy(PEEZY) in BAM
KM0.00000338972
1 Peezy(PEEZY) in BIF
Fr0.006005522
1 Peezy(PEEZY) in BND
$0.00000261376
1 Peezy(PEEZY) in BSD
$0.000002042
1 Peezy(PEEZY) in JMD
$0.00032786352
1 Peezy(PEEZY) in KHR
0.00820079452
1 Peezy(PEEZY) in KMF
Fr0.000855598
1 Peezy(PEEZY) in LAK
0.04439130346
1 Peezy(PEEZY) in LKR
Rs0.00061745996
1 Peezy(PEEZY) in MDL
L0.00003418308
1 Peezy(PEEZY) in MGA
Ar0.00911605976
1 Peezy(PEEZY) in MOP
P0.00001635642
1 Peezy(PEEZY) in MVR
0.0000312426
1 Peezy(PEEZY) in MWK
MK0.00354513662
1 Peezy(PEEZY) in MZN
MT0.0001304838
1 Peezy(PEEZY) in NPR
Rs0.0002903724
1 Peezy(PEEZY) in PYG
0.014379764
1 Peezy(PEEZY) in RWF
Fr0.002954774
1 Peezy(PEEZY) in SBD
$0.00001682608
1 Peezy(PEEZY) in SCR
0.00002985404
1 Peezy(PEEZY) in SRD
$0.0000778002
1 Peezy(PEEZY) in SVC
$0.00001784708
1 Peezy(PEEZY) in SZL
L0.00003516324
1 Peezy(PEEZY) in TMT
m0.000007147
1 Peezy(PEEZY) in TND
د.ت0.000005946304
1 Peezy(PEEZY) in TTD
$0.00001382434
1 Peezy(PEEZY) in UGX
Sh0.00706532
1 Peezy(PEEZY) in XAF
Fr0.001139436
1 Peezy(PEEZY) in XCD
$0.0000055134
1 Peezy(PEEZY) in XOF
Fr0.001139436
1 Peezy(PEEZY) in XPF
Fr0.000206242
1 Peezy(PEEZY) in BWP
P0.00002711776
1 Peezy(PEEZY) in BZD
$0.00000410442
1 Peezy(PEEZY) in CVE
$0.00019176422
1 Peezy(PEEZY) in DJF
Fr0.000363476
1 Peezy(PEEZY) in DOP
$0.0001278292
1 Peezy(PEEZY) in DZD
د.ج0.00026439816
1 Peezy(PEEZY) in FJD
$0.0000045945
1 Peezy(PEEZY) in GNF
Fr0.01775519
1 Peezy(PEEZY) in GTQ
Q0.00001564172
1 Peezy(PEEZY) in GYD
$0.00042700262
1 Peezy(PEEZY) in ISK
kr0.00024504

Peezy Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Peezy sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Peezy Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Peezy

Wie viel ist Peezy (PEEZY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PEEZY in USD beträgt 0.000002042 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PEEZY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PEEZY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.000002042. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Peezy?
Die Marktkapitalisierung von PEEZY beträgt $ 624.14K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PEEZY?
Das Umlaufangebot von PEEZY beträgt 305.65B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PEEZY?
PEEZY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.000017366930284222 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PEEZY?
PEEZY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000000008008476234 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PEEZY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PEEZY beträgt $ 99.50K USD.
Wird PEEZY dieses Jahr noch steigen?
PEEZY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PEEZY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:57:46 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

Top News

Erträge aus Margin-Futures bei MEXC: Chancen und Herausforderungen für das doppelte Einkommen aus dem Handel

October 3, 2025

Intelligent Handel, Null Gebühren: Wie die KI-unterstützten Aufträge von MEXC das Spiel verändern

October 3, 2025

GameFi 2.0: Warum die Token-Ökonomie die Zukunft des Blockchain-Gamings bestimmen wird

October 3, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

PEEZY-zu-USD-Rechner

Menge

PEEZY
PEEZY
USD
USD

1 PEEZY = 0.000002042 USD

PEEZY handeln

PEEZY/USDT
$0.000002042
$0.000002042$0.000002042
+0.44%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr