Naoris Protocol Logo

Naoris Protocol Kurs(NAORIS)

1 NAORIS zu USD Echtzeitpreis:

$0.05111
+6.81%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:13:31 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.04508
24H Tief
$ 0.0574
24H Hoch

$ 0.04508
$ 0.0574
--
--
+1.83%

+6.81%

+2.87%

+2.87%

Der Echtzeitpreis von Naoris Protocol (NAORIS) beträgt $ 0.05111. In den letzten 24 Stunden wurde NAORIS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.04508 und einem Höchstpreis von $ 0.0574 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NAORIS liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NAORIS im letzten Stunde um +1.83%, in den letzten 24 Stunden um +6.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Naoris Protocol (NAORIS) Marktinformationen

--
$ 260.47K
$ 204.44M
--
4,000,000,000
4,000,000,000
ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Naoris Protocol beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 260.47K. Das Umlaufangebot von NAORIS liegt bei --, das Gesamtangebot bei 4000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 204.44M.

Naoris Protocol (NAORIS)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Naoris Protocol für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0032587+6.81%
30 Tage$ -0.00737-12.61%
60 Tage$ +0.02428+90.49%
90 Tage$ +0.02111+70.36%
Naoris Protocol-Preisänderung heute

Heute verzeichnete NAORIS eine Veränderung von $ +0.0032587 (+6.81%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Naoris Protocol 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00737(-12.61%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Naoris Protocol 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete NAORIS eine Veränderung von $ +0.02428 (+90.49%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Naoris Protocol 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.02111 (+70.36%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Naoris Protocol (NAORIS) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Naoris Protocol-Preisverlauf an.

Was ist Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol nutzt postquantenresistente Technologien, Echtzeit-Systemvalidierung und ein dezentrales Vertrauensnetz, das mit dem Internet skaliert – zum Schutz der digitalen Welt.

Naoris Protocol ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Naoris Protocol Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- NAORIS Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Naoris Protocol auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Naoris Protocol-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Naoris Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Naoris Protocol (NAORIS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Naoris Protocol-(NAORIS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Naoris Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Naoris Protocol-Preisprognose an!

Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Naoris Protocol (NAORIS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NAORIS Token!

Wie kauft man Naoris Protocol NAORIS

Suchen Sie nach wie man Naoris Protocol kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Naoris Protocol direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

NAORIS zu lokalen Währungen

1 Naoris Protocol(NAORIS) in VND
1,344.95965
1 Naoris Protocol(NAORIS) in AUD
A$0.0781983
1 Naoris Protocol(NAORIS) in GBP
0.0383325
1 Naoris Protocol(NAORIS) in EUR
0.0439546
1 Naoris Protocol(NAORIS) in USD
$0.05111
1 Naoris Protocol(NAORIS) in MYR
RM0.2156842
1 Naoris Protocol(NAORIS) in TRY
2.1435534
1 Naoris Protocol(NAORIS) in JPY
¥7.76872
1 Naoris Protocol(NAORIS) in ARS
ARS$76.1697441
1 Naoris Protocol(NAORIS) in RUB
4.0688671
1 Naoris Protocol(NAORIS) in INR
4.4879691
1 Naoris Protocol(NAORIS) in IDR
Rp851.8329926
1 Naoris Protocol(NAORIS) in PHP
3.0027125
1 Naoris Protocol(NAORIS) in EGP
￡E.2.4282361
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BRL
R$0.2749718
1 Naoris Protocol(NAORIS) in CAD
C$0.071554
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BDT
6.2625083
1 Naoris Protocol(NAORIS) in NGN
74.6129335
1 Naoris Protocol(NAORIS) in COP
$198.1003156
1 Naoris Protocol(NAORIS) in ZAR
R.0.8821586
1 Naoris Protocol(NAORIS) in UAH
2.1491755
1 Naoris Protocol(NAORIS) in TZS
T.Sh.127.1391916
1 Naoris Protocol(NAORIS) in VES
Bs10.83532
1 Naoris Protocol(NAORIS) in CLP
$48.09451
1 Naoris Protocol(NAORIS) in PKR
Rs14.3603767
1 Naoris Protocol(NAORIS) in KZT
27.522735
1 Naoris Protocol(NAORIS) in THB
฿1.6687415
1 Naoris Protocol(NAORIS) in TWD
NT$1.5762324
1 Naoris Protocol(NAORIS) in AED
د.إ0.1875737
1 Naoris Protocol(NAORIS) in CHF
Fr0.0403769
1 Naoris Protocol(NAORIS) in HKD
HK$0.3966136
1 Naoris Protocol(NAORIS) in AMD
֏19.5746189
1 Naoris Protocol(NAORIS) in MAD
.د.م0.4712342
1 Naoris Protocol(NAORIS) in MXN
$0.9429795
1 Naoris Protocol(NAORIS) in SAR
ريال0.1916625
1 Naoris Protocol(NAORIS) in ETB
Br7.8039859
1 Naoris Protocol(NAORIS) in KES
KSh6.6029009
1 Naoris Protocol(NAORIS) in JOD
د.أ0.03623699
1 Naoris Protocol(NAORIS) in PLN
0.1865515
1 Naoris Protocol(NAORIS) in RON
лв0.2233507
1 Naoris Protocol(NAORIS) in SEK
kr0.480434
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BGN
лв0.0858648
1 Naoris Protocol(NAORIS) in HUF
Ft17.1448495
1 Naoris Protocol(NAORIS) in CZK
1.0687101
1 Naoris Protocol(NAORIS) in KWD
د.ك0.01563966
1 Naoris Protocol(NAORIS) in ILS
0.1676408
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BOB
Bs0.352659
1 Naoris Protocol(NAORIS) in AZN
0.086887
1 Naoris Protocol(NAORIS) in TJS
SM0.4763452
1 Naoris Protocol(NAORIS) in GEL
0.1385081
1 Naoris Protocol(NAORIS) in AOA
Kz46.8898473
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BHD
.د.ب0.01921736
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BMD
$0.05111
1 Naoris Protocol(NAORIS) in DKK
kr0.3281262
1 Naoris Protocol(NAORIS) in HNL
L1.3360154
1 Naoris Protocol(NAORIS) in MUR
2.3270383
1 Naoris Protocol(NAORIS) in NAD
$0.8821586
1 Naoris Protocol(NAORIS) in NOK
kr0.5111
1 Naoris Protocol(NAORIS) in NZD
$0.0884203
1 Naoris Protocol(NAORIS) in PAB
B/.0.05111
1 Naoris Protocol(NAORIS) in PGK
K0.2151731
1 Naoris Protocol(NAORIS) in QAR
ر.ق0.1860404
1 Naoris Protocol(NAORIS) in RSD
дин.5.1615989
1 Naoris Protocol(NAORIS) in UZS
soʻm623.2925832
1 Naoris Protocol(NAORIS) in ALL
L4.24213
1 Naoris Protocol(NAORIS) in ANG
ƒ0.0914869
1 Naoris Protocol(NAORIS) in AWG
ƒ0.0914869
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BBD
$0.10222
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BAM
KM0.0858648
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BIF
Fr150.72339
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BND
$0.0659319
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BSD
$0.05111
1 Naoris Protocol(NAORIS) in JMD
$8.1954885
1 Naoris Protocol(NAORIS) in KHR
206.0882975
1 Naoris Protocol(NAORIS) in KMF
Fr21.67064
1 Naoris Protocol(NAORIS) in LAK
1,111.0869343
1 Naoris Protocol(NAORIS) in LKR
රු15.5205737
1 Naoris Protocol(NAORIS) in MDL
L0.8683589
1 Naoris Protocol(NAORIS) in MGA
Ar231.2666168
1 Naoris Protocol(NAORIS) in MOP
P0.40888
1 Naoris Protocol(NAORIS) in MVR
0.781983
1 Naoris Protocol(NAORIS) in MWK
MK88.7325821
1 Naoris Protocol(NAORIS) in MZN
MT3.265929
1 Naoris Protocol(NAORIS) in NPR
रु7.1753329
1 Naoris Protocol(NAORIS) in PYG
362.47212
1 Naoris Protocol(NAORIS) in RWF
Fr74.05839
1 Naoris Protocol(NAORIS) in SBD
$0.4221686
1 Naoris Protocol(NAORIS) in SCR
0.7145178
1 Naoris Protocol(NAORIS) in SRD
$2.0306003
1 Naoris Protocol(NAORIS) in SVC
$0.4467014
1 Naoris Protocol(NAORIS) in SZL
L0.8806253
1 Naoris Protocol(NAORIS) in TMT
m0.1793961
1 Naoris Protocol(NAORIS) in TND
د.ت0.14980341
1 Naoris Protocol(NAORIS) in TTD
$0.3465258
1 Naoris Protocol(NAORIS) in UGX
Sh178.06724
1 Naoris Protocol(NAORIS) in XAF
Fr28.82604
1 Naoris Protocol(NAORIS) in XCD
$0.137997
1 Naoris Protocol(NAORIS) in XOF
Fr28.82604
1 Naoris Protocol(NAORIS) in XPF
Fr5.21322
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BWP
P0.7293397
1 Naoris Protocol(NAORIS) in BZD
$0.1027311
1 Naoris Protocol(NAORIS) in CVE
$4.8677164
1 Naoris Protocol(NAORIS) in DJF
Fr9.04647
1 Naoris Protocol(NAORIS) in DOP
$3.2741066
1 Naoris Protocol(NAORIS) in DZD
د.ج6.6529887
1 Naoris Protocol(NAORIS) in FJD
$0.1160197
1 Naoris Protocol(NAORIS) in GNF
Fr444.40145
1 Naoris Protocol(NAORIS) in GTQ
Q0.3909915
1 Naoris Protocol(NAORIS) in GYD
$10.692212
1 Naoris Protocol(NAORIS) in ISK
kr6.28653

Naoris Protocol Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Naoris Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Naoris Protocol Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Naoris Protocol

Wie viel ist Naoris Protocol (NAORIS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NAORIS in USD beträgt 0.05111 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NAORIS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NAORIS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.05111. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Naoris Protocol?
Die Marktkapitalisierung von NAORIS beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NAORIS?
Das Umlaufangebot von NAORIS beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NAORIS?
NAORIS erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NAORIS?
NAORIS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NAORIS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NAORIS beträgt $ 260.47K USD.
Wird NAORIS dieses Jahr noch steigen?
NAORIS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NAORIS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:13:31 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

NAORIS-zu-USD-Rechner

Menge

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.05111 USD

NAORIS handeln

NAORIS/USDT
$0.05111
$0.05111$0.05111
+6.79%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

