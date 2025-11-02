OpenAI PreStocks (OPENAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 736.59 $ 736.59 $ 736.59 24H lav $ 1,490.11 $ 1,490.11 $ 1,490.11 24H høj 24H lav $ 736.59$ 736.59 $ 736.59 24H høj $ 1,490.11$ 1,490.11 $ 1,490.11 All Time High $ 1,490.11$ 1,490.11 $ 1,490.11 Laveste pris $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 Prisændring (1H) +0.22% Prisændring (1D) -27.52% Prisændring (7D) +12.48% Prisændring (7D) +12.48%

OpenAI PreStocks (OPENAI) realtidsprisen er $826.73. I løbet af de sidste 24 timer har OPENAI handlet mellem et lavpunkt på $ 736.59 og et højdepunkt på $ 1,490.11, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OPENAIs højeste pris nogensinde er $ 1,490.11, mens den laveste pris nogensinde er $ 551.47.

Når det gælder kortsigtet performance, OPENAI har ændret sig med +0.22% i løbet af den sidste time, -27.52% i løbet af 24 timer og +12.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OpenAI PreStocks (OPENAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 653.11K$ 653.11K $ 653.11K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 653.11K$ 653.11K $ 653.11K Cirkulationsforsyning 789.99 789.99 789.99 Samlet Udbud 789.988423254 789.988423254 789.988423254

Den nuværende markedsværdi på OpenAI PreStocks er $ 653.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OPENAI er 789.99, med et samlet udbud på 789.988423254. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 653.11K.