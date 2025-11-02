Joe Hat (HAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 18,925.4$ 18,925.4 $ 18,925.4 Laveste pris $ 154.98$ 154.98 $ 154.98 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Joe Hat (HAT) realtidsprisen er $370.82. I løbet af de sidste 24 timer har HAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HATs højeste pris nogensinde er $ 18,925.4, mens den laveste pris nogensinde er $ 154.98.

Når det gælder kortsigtet performance, HAT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Joe Hat (HAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 54.51K$ 54.51K $ 54.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 54.51K$ 54.51K $ 54.51K Cirkulationsforsyning 147.00 147.00 147.00 Samlet Udbud 147.0 147.0 147.0

Den nuværende markedsværdi på Joe Hat er $ 54.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HAT er 147.00, med et samlet udbud på 147.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 54.51K.