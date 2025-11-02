Holdstation (HOLD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.993064 $ 0.993064 $ 0.993064 24H lav $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 24H høj 24H lav $ 0.993064$ 0.993064 $ 0.993064 24H høj $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 All Time High $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Laveste pris $ 0.988288$ 0.988288 $ 0.988288 Prisændring (1H) +2.20% Prisændring (1D) +0.84% Prisændring (7D) +11.59% Prisændring (7D) +11.59%

Holdstation (HOLD) realtidsprisen er $1.26. I løbet af de sidste 24 timer har HOLD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.993064 og et højdepunkt på $ 1.26, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOLDs højeste pris nogensinde er $ 1.48, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.988288.

Når det gælder kortsigtet performance, HOLD har ændret sig med +2.20% i løbet af den sidste time, +0.84% i løbet af 24 timer og +11.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Holdstation (HOLD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 37.87M$ 37.87M $ 37.87M Cirkulationsforsyning 7.90M 7.90M 7.90M Samlet Udbud 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Holdstation er $ 9.98M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOLD er 7.90M, med et samlet udbud på 30000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 37.87M.