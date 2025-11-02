haHYPE (HAHYPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 43.29 24H høj $ 45.14 All Time High $ 59.84 Laveste pris $ 14.81 Prisændring (1H) -0.36% Prisændring (1D) -1.39% Prisændring (7D) -1.62%

haHYPE (HAHYPE) realtidsprisen er $43.92. I løbet af de sidste 24 timer har HAHYPE handlet mellem et lavpunkt på $ 43.29 og et højdepunkt på $ 45.14, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HAHYPEs højeste pris nogensinde er $ 59.84, mens den laveste pris nogensinde er $ 14.81.

Når det gælder kortsigtet performance, HAHYPE har ændret sig med -0.36% i løbet af den sidste time, -1.39% i løbet af 24 timer og -1.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

haHYPE (HAHYPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.53M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.53M Cirkulationsforsyning 125.62K Samlet Udbud 125,618.0381131959

