UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Uranus pris i dag er 0.45665 USD. Følg med i realtid URANUS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk URANUS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Uranus pris i dag er 0.45665 USD. Følg med i realtid URANUS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk URANUS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om URANUS

URANUS Prisinfo

Hvad er URANUS

URANUS Tokenomics

URANUS Prisprognose

URANUS Historik

URANUS Købsguide

URANUS-til-fiat-valutaomregner

URANUS Spot

URANUS USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Uranus Logo

Uranus-kurs(URANUS)

1 URANUS til USD direkte pris:

$0.45665
$0.45665$0.45665
+13.47%1D
USD
Uranus (URANUS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:37:12 (UTC+8)

Uranus (URANUS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.38822
$ 0.38822$ 0.38822
24H lav
$ 0.53242
$ 0.53242$ 0.53242
24H høj

$ 0.38822
$ 0.38822$ 0.38822

$ 0.53242
$ 0.53242$ 0.53242

--
----

--
----

+3.47%

+13.47%

-11.15%

-11.15%

Uranus (URANUS) realtidsprisen er $ 0.45665. I løbet af de sidste 24 timer har URANUS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.38822 og et højdepunkt på $ 0.53242, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. URANUSs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, URANUS har ændret sig med +3.47% i løbet af den sidste time, +13.47% i løbet af 24 timer og -11.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Uranus (URANUS) Markedsinformation

--
----

$ 96.08K
$ 96.08K$ 96.08K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Den nuværende markedsværdi på Uranus er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 96.08K. Det cirkulerende forsyning af URANUS er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

Uranus (URANUS) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Uranus i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0542088+13.47%
30 dage$ +0.20958+84.82%
60 dage$ +0.03983+9.55%
90 dage$ -0.00414-0.90%
Uranus Prisændring i dag

I dag URANUS blev der registreret en ændring på $ +0.0542088 (+13.47%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Uranus 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.20958 (+84.82%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Uranus 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage URANUS sås en ændring af $ +0.03983 (+9.55%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Uranus 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00414 (-0.90%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Uranus (URANUS)?

Tjek UranusPrishistorik-siden nu.

Hvad er Uranus (URANUS)

Uranus is a planet-themed memecoin launched by @jup_studio, similar in concept to Jupiter and Meteora.

Uranus er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineUranusinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekURANUStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Uranus på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Uranus købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Uranus Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Uranus (URANUS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Uranus (URANUS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Uranus.

Tjek Uranus prisprediktion nu!

Uranus (URANUS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Uranus (URANUS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om URANUS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Uranus (URANUS)

Leder du efter, hvordan du køber Uranus? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Uranus på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

URANUS til lokale valutaer

1 Uranus(URANUS) til VND
12,016.74475
1 Uranus(URANUS) til AUD
A$0.694108
1 Uranus(URANUS) til GBP
0.347054
1 Uranus(URANUS) til EUR
0.392719
1 Uranus(URANUS) til USD
$0.45665
1 Uranus(URANUS) til MYR
RM1.9133635
1 Uranus(URANUS) til TRY
19.1929995
1 Uranus(URANUS) til JPY
¥69.86745
1 Uranus(URANUS) til ARS
ARS$655.164888
1 Uranus(URANUS) til RUB
36.7100935
1 Uranus(URANUS) til INR
40.5368205
1 Uranus(URANUS) til IDR
Rp7,610.830289
1 Uranus(URANUS) til PHP
26.8007885
1 Uranus(URANUS) til EGP
￡E.21.5675795
1 Uranus(URANUS) til BRL
R$2.4522105
1 Uranus(URANUS) til CAD
C$0.63931
1 Uranus(URANUS) til BDT
55.857428
1 Uranus(URANUS) til NGN
659.895782
1 Uranus(URANUS) til COP
$1,756.3443975
1 Uranus(URANUS) til ZAR
R.7.9320105
1 Uranus(URANUS) til UAH
19.1564675
1 Uranus(URANUS) til TZS
T.Sh.1,119.240017
1 Uranus(URANUS) til VES
Bs100.91965
1 Uranus(URANUS) til CLP
$430.1643
1 Uranus(URANUS) til PKR
Rs128.95796
1 Uranus(URANUS) til KZT
241.102067
1 Uranus(URANUS) til THB
฿14.713263
1 Uranus(URANUS) til TWD
NT$14.0602535
1 Uranus(URANUS) til AED
د.إ1.6759055
1 Uranus(URANUS) til CHF
Fr0.36532
1 Uranus(URANUS) til HKD
HK$3.5481705
1 Uranus(URANUS) til AMD
֏174.157177
1 Uranus(URANUS) til MAD
.د.م4.2148795
1 Uranus(URANUS) til MXN
$8.475424
1 Uranus(URANUS) til SAR
ريال1.7124375
1 Uranus(URANUS) til ETB
Br70.1551395
1 Uranus(URANUS) til KES
KSh58.834786
1 Uranus(URANUS) til JOD
د.أ0.32376485
1 Uranus(URANUS) til PLN
1.680472
1 Uranus(URANUS) til RON
лв2.0138265
1 Uranus(URANUS) til SEK
kr4.329042
1 Uranus(URANUS) til BGN
лв0.7717385
1 Uranus(URANUS) til HUF
Ft153.6490255
1 Uranus(URANUS) til CZK
9.6307485
1 Uranus(URANUS) til KWD
د.ك0.13927825
1 Uranus(URANUS) til ILS
1.4841125
1 Uranus(URANUS) til BOB
Bs3.1554515
1 Uranus(URANUS) til AZN
0.776305
1 Uranus(URANUS) til TJS
SM4.192047
1 Uranus(URANUS) til GEL
1.2375215
1 Uranus(URANUS) til AOA
Kz418.5608235
1 Uranus(URANUS) til BHD
.د.ب0.17124375
1 Uranus(URANUS) til BMD
$0.45665
1 Uranus(URANUS) til DKK
kr2.9545255
1 Uranus(URANUS) til HNL
L11.973363
1 Uranus(URANUS) til MUR
20.887171
1 Uranus(URANUS) til NAD
$7.8954785
1 Uranus(URANUS) til NOK
kr4.621298
1 Uranus(URANUS) til NZD
$0.794571
1 Uranus(URANUS) til PAB
B/.0.45665
1 Uranus(URANUS) til PGK
K1.91793
1 Uranus(URANUS) til QAR
ر.ق1.6576395
1 Uranus(URANUS) til RSD
дин.46.386507
1 Uranus(URANUS) til UZS
soʻm5,436.308654
1 Uranus(URANUS) til ALL
L38.1257085
1 Uranus(URANUS) til ANG
ƒ0.8174035
1 Uranus(URANUS) til AWG
ƒ0.8174035
1 Uranus(URANUS) til BBD
$0.9133
1 Uranus(URANUS) til BAM
KM0.767172
1 Uranus(URANUS) til BIF
Fr1,334.78795
1 Uranus(URANUS) til BND
$0.5890785
1 Uranus(URANUS) til BSD
$0.45665
1 Uranus(URANUS) til JMD
$73.0868325
1 Uranus(URANUS) til KHR
1,826.6
1 Uranus(URANUS) til KMF
Fr194.5329
1 Uranus(URANUS) til LAK
9,927.1737145
1 Uranus(URANUS) til LKR
රු138.629807
1 Uranus(URANUS) til MDL
L7.7493505
1 Uranus(URANUS) til MGA
Ar2,047.755595
1 Uranus(URANUS) til MOP
P3.6577665
1 Uranus(URANUS) til MVR
6.986745
1 Uranus(URANUS) til MWK
MK790.050165
1 Uranus(URANUS) til MZN
MT29.179935
1 Uranus(URANUS) til NPR
रु64.588576
1 Uranus(URANUS) til PYG
3,238.5618
1 Uranus(URANUS) til RWF
Fr663.51245
1 Uranus(URANUS) til SBD
$3.7582295
1 Uranus(URANUS) til SCR
6.237839
1 Uranus(URANUS) til SRD
$17.581025
1 Uranus(URANUS) til SVC
$3.9956875
1 Uranus(URANUS) til SZL
L7.8954785
1 Uranus(URANUS) til TMT
m1.598275
1 Uranus(URANUS) til TND
د.ت1.3443776
1 Uranus(URANUS) til TTD
$3.0915205
1 Uranus(URANUS) til UGX
Sh1,585.4888
1 Uranus(URANUS) til XAF
Fr258.00725
1 Uranus(URANUS) til XCD
$1.232955
1 Uranus(URANUS) til XOF
Fr258.00725
1 Uranus(URANUS) til XPF
Fr46.5783
1 Uranus(URANUS) til BWP
P6.1145435
1 Uranus(URANUS) til BZD
$0.9178665
1 Uranus(URANUS) til CVE
$43.4045825
1 Uranus(URANUS) til DJF
Fr80.82705
1 Uranus(URANUS) til DOP
$29.252999
1 Uranus(URANUS) til DZD
د.ج59.3508005
1 Uranus(URANUS) til FJD
$1.032029
1 Uranus(URANUS) til GNF
Fr3,936.323
1 Uranus(URANUS) til GTQ
Q3.488806
1 Uranus(URANUS) til GYD
$95.631643
1 Uranus(URANUS) til ISK
kr56.6246

Uranus Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Uranus, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Uranus

Hvor meget er Uranus (URANUS) værd i dag?
Den direkte URANUS pris i USD er 0.45665 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle URANUS til USD pris?
Den aktuelle pris på URANUStil USD er $ 0.45665. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Uranus?
Markedsværdien for URANUS er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af URANUS?
Den cirkulerende forsyning af URANUS er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på URANUS?
URANUS opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på URANUS?
URANUS så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for URANUS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for URANUS er $ 96.08K USD.
Bliver URANUS højere i år?
URANUS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se URANUS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:37:12 (UTC+8)

Uranus (URANUS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

URANUS-til-USD Lommeregner

Beløb

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.45665 USD

Handel URANUS

URANUS/USDT
$0.45665
$0.45665$0.45665
+13.46%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,031.25
$110,031.25$110,031.25

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.20
$3,872.20$3,872.20

-0.59%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02914
$0.02914$0.02914

-3.02%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.48
$185.48$185.48

-0.50%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,031.25
$110,031.25$110,031.25

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.20
$3,872.20$3,872.20

-0.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.48
$185.48$185.48

-0.50%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.52
$73.52$73.52

+3.68%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.723
$19.723$19.723

+3.22%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.08298
$0.08298$0.08298

+65.96%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000393
$0.000393$0.000393

+129.82%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004808
$0.00004808$0.00004808

+63.42%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032694
$0.0032694$0.0032694

+60.28%