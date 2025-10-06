UdvekslingDEX+
Den direkte OHO PLUS pris i dag er 0.474752 USD. Følg med i realtid OHO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OHO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

OHO PLUS (OHO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:01:32 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) Prisoplysninger (USD)

OHO PLUS (OHO) realtidsprisen er $ 0.474752. I løbet af de sidste 24 timer har OHO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.45215 og et højdepunkt på $ 0.477, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OHOs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, OHO har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og -12.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OHO PLUS (OHO) Markedsinformation

--
----

$ 142.98K
$ 142.98K$ 142.98K

$ 79.76M
$ 79.76M$ 79.76M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på OHO PLUS er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 142.98K. Det cirkulerende forsyning af OHO er --, med et samlet udbud på 168000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 79.76M.

OHO PLUS (OHO) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for OHO PLUS i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00009494+0.02%
30 dage$ -0.016669-3.40%
60 dage$ +0.473752+47,375.20%
90 dage$ +0.473752+47,375.20%
OHO PLUS Prisændring i dag

I dag OHO blev der registreret en ændring på $ +0.00009494 (+0.02%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

OHO PLUS 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.016669 (-3.40%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

OHO PLUS 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage OHO sås en ændring af $ +0.473752 (+47,375.20%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

OHO PLUS 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.473752 (+47,375.20%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for OHO PLUS (OHO)?

Tjek OHO PLUSPrishistorik-siden nu.

Hvad er OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineOHO PLUSinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekOHOtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om OHO PLUS på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din OHO PLUS købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

OHO PLUS Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil OHO PLUS (OHO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine OHO PLUS (OHO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for OHO PLUS.

Tjek OHO PLUS prisprediktion nu!

OHO PLUS (OHO) Tokenomics

At forstå tokenomics for OHO PLUS (OHO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OHO Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du OHO PLUS (OHO)

Leder du efter, hvordan du køber OHO PLUS? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe OHO PLUS på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

OHO til lokale valutaer

OHO PLUS Ressource

For en mere dybdegående forståelse af OHO PLUS, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel OHO PLUS hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om OHO PLUS

Hvor meget er OHO PLUS (OHO) værd i dag?
Den direkte OHO pris i USD er 0.474752 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle OHO til USD pris?
Den aktuelle pris på OHOtil USD er $ 0.474752. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af OHO PLUS?
Markedsværdien for OHO er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af OHO?
Den cirkulerende forsyning af OHO er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på OHO?
OHO opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OHO?
OHO så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for OHO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for OHO er $ 142.98K USD.
Bliver OHO højere i år?
OHO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OHO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:01:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

