BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Striker League je 0.00099928 USD. Sledujte aktualizace cen MBS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MBS.Dnešní aktuální cena Striker League je 0.00099928 USD. Sledujte aktualizace cen MBS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MBS.

Více informací o MBS

Informace o ceně MBS

Co je to MBS

Bílá kniha pro MBS

Oficiální webové stránky MBS

Tokenomika pro MBS

Předpověď cen MBS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Striker League

Striker League Cena (MBS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MBS na USD

$0.00100276
$0.00100276$0.00100276
-16.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Striker League (MBS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:31:40 (UTC+8)

Informace o ceně Striker League (MBS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00095451
$ 0.00095451$ 0.00095451
Nejnižší za 24 h
$ 0.00119427
$ 0.00119427$ 0.00119427
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00095451
$ 0.00095451$ 0.00095451

$ 0.00119427
$ 0.00119427$ 0.00119427

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 0.00095451
$ 0.00095451$ 0.00095451

-0.33%

-16.09%

-18.16%

-18.16%

Cena Striker League (MBS) v reálném čase je $0.00099928. Za posledních 24 hodin se MBS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00095451 do maxima $ 0.00119427, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MBS v historii je $ 2.58, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00095451.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MBS se za poslední hodinu změnila o -0.33%, za 24 hodin o -16.09% a za posledních 7 dní o -18.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Striker League (MBS)

$ 624.98K
$ 624.98K$ 624.98K

--
----

$ 999.26K
$ 999.26K$ 999.26K

625.44M
625.44M 625.44M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Striker League je $ 624.98K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MBS je 625.44M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 999.26K.

Historie cen v USD pro Striker League (MBS)

Během dnešního dne byla změna ceny Striker League na USD  $ -0.000191638284553628.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Striker League na USD  $ -0.0004882030.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Striker League na USD  $ -0.0003425830.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Striker League na USD  $ -0.0005268005343302738.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000191638284553628-16.09%
30 dní$ -0.0004882030-48.85%
60 dní$ -0.0003425830-34.28%
90 dní$ -0.0005268005343302738-34.51%

Co je Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Striker League (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Striker League (MBS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Striker League (MBS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Striker League.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Striker League!

MBS na místní měny

Tokenomika pro Striker League (MBS)

Pochopení tokenomiky Striker League (MBS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MBS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Striker League (MBS)

Jakou hodnotu má dnes Striker League (MBS)?
Aktuální cena MBS v USD je 0.00099928 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MBS v USD?
Aktuální cena MBS v USD je $ 0.00099928. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Striker League?
Tržní kapitalizace MBS je $ 624.98K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MBS v oběhu?
Objem MBS v oběhu je 625.44M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MBS?
MBS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.58 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MBS?
MBS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00095451 USD.
Jaký je objem obchodování MBS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MBS je -- USD.
Dosáhne MBS letos vyšší ceny?
MBS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMBS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:31:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Striker League (MBS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,143.91
$110,143.91$110,143.91

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.53
$3,875.53$3,875.53

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02376
$0.02376$0.02376

-26.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.51
$186.51$186.51

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.53
$3,875.53$3,875.53

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,143.91
$110,143.91$110,143.91

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.51
$186.51$186.51

-0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5052
$2.5052$2.5052

-0.74%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.41
$1,086.41$1,086.41

+0.18%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07965
$0.07965$0.07965

+59.30%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.65340
$0.65340$0.65340

+3,167.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.65340
$0.65340$0.65340

+3,167.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0040371
$0.0040371$0.0040371

+105.76%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00242
$0.00242$0.00242

+101.66%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000836
$0.0000836$0.0000836

+67.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.177
$20.177$20.177

+56.84%