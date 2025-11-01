Striker League Cena (MBS)
-0.33%
-16.09%
-18.16%
-18.16%
Cena Striker League (MBS) v reálném čase je $0.00099928. Za posledních 24 hodin se MBS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00095451 do maxima $ 0.00119427, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MBS v historii je $ 2.58, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00095451.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MBS se za poslední hodinu změnila o -0.33%, za 24 hodin o -16.09% a za posledních 7 dní o -18.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Striker League je $ 624.98K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MBS je 625.44M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 999.26K.
Během dnešního dne byla změna ceny Striker League na USD $ -0.000191638284553628.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Striker League na USD $ -0.0004882030.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Striker League na USD $ -0.0003425830.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Striker League na USD $ -0.0005268005343302738.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.000191638284553628
|-16.09%
|30 dní
|$ -0.0004882030
|-48.85%
|60 dní
|$ -0.0003425830
|-34.28%
|90 dní
|$ -0.0005268005343302738
|-34.51%
LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.
LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.
Play in Three Modes:
