Dnešní aktuální cena Lithium Finance je 0.00000829 USD. Sledujte aktualizace cen LITH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LITH.Dnešní aktuální cena Lithium Finance je 0.00000829 USD. Sledujte aktualizace cen LITH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LITH.

Logo Lithium Finance

Lithium Finance Cena (LITH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LITH na USD

-0.40%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Lithium Finance (LITH)
Informace o ceně Lithium Finance (LITH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000825
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000868
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000825
$ 0.00000868
$ 0.070537
$ 0.00000182
+0.04%

-0.41%

+22.91%

+22.91%

Cena Lithium Finance (LITH) v reálném čase je $0.00000829. Za posledních 24 hodin se LITH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000825 do maxima $ 0.00000868, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LITH v historii je $ 0.070537, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000182.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LITH se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -0.41% a za posledních 7 dní o +22.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lithium Finance (LITH)

$ 75.25K
$ 82.90K
9.08B
10,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Lithium Finance je $ 75.25K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LITH je 9.08B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 82.90K.

Historie cen v USD pro Lithium Finance (LITH)

Během dnešního dne byla změna ceny Lithium Finance na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lithium Finance na USD  $ +0.0000026608.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lithium Finance na USD  $ +0.0000001365.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lithium Finance na USD  $ +0.000000097756445531792.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.41%
30 dní$ +0.0000026608+32.10%
60 dní$ +0.0000001365+1.65%
90 dní$ +0.000000097756445531792+1.19%

Co je Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Lithium Finance (LITH)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Lithium Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lithium Finance (LITH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lithium Finance (LITH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lithium Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lithium Finance!

LITH na místní měny

Tokenomika pro Lithium Finance (LITH)

Pochopení tokenomiky Lithium Finance (LITH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LITH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lithium Finance (LITH)

Jakou hodnotu má dnes Lithium Finance (LITH)?
Aktuální cena LITH v USD je 0.00000829 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LITH v USD?
Aktuální cena LITH v USD je $ 0.00000829. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lithium Finance?
Tržní kapitalizace LITH je $ 75.25K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LITH v oběhu?
Objem LITH v oběhu je 9.08B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LITH?
LITH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.070537 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LITH?
LITH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000182 USD.
Jaký je objem obchodování LITH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LITH je -- USD.
Dosáhne LITH letos vyšší ceny?
LITH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLITH, kde najdete podrobnější analýzu.
