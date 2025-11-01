BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Alvey Chain je 0.00009663 USD. Sledujte aktualizace cen WALV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WALV.

Alvey Chain Cena (WALV)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WALV na USD

--
----
+2.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Alvey Chain (WALV)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:25:28 (UTC+8)

Informace o ceně Alvey Chain (WALV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00008814
Nejnižší za 24 h
$ 0.00009664
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00008814
$ 0.00009664
$ 0.18533
$ 0.00005537
+0.06%

+2.12%

+14.17%

+14.17%

Cena Alvey Chain (WALV) v reálném čase je $0.00009663. Za posledních 24 hodin se WALV obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00008814 do maxima $ 0.00009664, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WALV v historii je $ 0.18533, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005537.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WALV se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o +2.12% a za posledních 7 dní o +14.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Alvey Chain (WALV)

$ 11.28K
--
$ 14.72K
116.77M
152,312,732.0
Aktuální tržní kapitalizace Alvey Chain je $ 11.28K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WALV je 116.77M, přičemž celková zásoba je 152312732.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.72K.

Historie cen v USD pro Alvey Chain (WALV)

Během dnešního dne byla změna ceny Alvey Chain na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Alvey Chain na USD  $ -0.0000238758.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Alvey Chain na USD  $ -0.0000819125.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Alvey Chain na USD  $ -0.0017048908527024475.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.12%
30 dní$ -0.0000238758-24.70%
60 dní$ -0.0000819125-84.76%
90 dní$ -0.0017048908527024475-94.63%

Co je Alvey Chain (WALV)

Alvey is a decentralised POS blockchain with a wide range of utilities including, building your own meme tokens, NFTs, and smart contracts, to create value on top of our chain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Alvey Chain (WALV)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Alvey Chain (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Alvey Chain (WALV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Alvey Chain (WALV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Alvey Chain.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Alvey Chain!

WALV na místní měny

Tokenomika pro Alvey Chain (WALV)

Pochopení tokenomiky Alvey Chain (WALV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WALV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Alvey Chain (WALV)

Jakou hodnotu má dnes Alvey Chain (WALV)?
Aktuální cena WALV v USD je 0.00009663 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WALV v USD?
Aktuální cena WALV v USD je $ 0.00009663. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Alvey Chain?
Tržní kapitalizace WALV je $ 11.28K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WALV v oběhu?
Objem WALV v oběhu je 116.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WALV?
WALV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.18533 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WALV?
WALV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005537 USD.
Jaký je objem obchodování WALV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WALV je -- USD.
Dosáhne WALV letos vyšší ceny?
WALV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWALV, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:25:28 (UTC+8)

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost.

