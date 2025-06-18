سعر YUPFUN Token (YUPFUN)
سعر YUPFUN Token (YUPFUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 173.74K. يتم تحديث سعر YUPFUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YUPFUN Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر YUPFUN Token خلال اليوم هو -5.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.68M
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خلال اليوم، كان سعر YUPFUN Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YUPFUN Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YUPFUN Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YUPFUN Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YUPFUN Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-5.37%
-8.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality.
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