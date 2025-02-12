سعر Wrapped OAS (WOAS)
سعر Wrapped OAS (WOAS) المباشر لليوم هو USD 0.0204527. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped OAS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.22
- تغيير سعر Wrapped OAS خلال اليوم هو -0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped OAS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped OAS مقابل USD هو $ -0.0066418609 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped OAS مقابل USD هو $ -0.0107872571 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped OAS مقابل USD هو $ -0.01660054313141492 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.47%
|30 يوم
|$ -0.0066418609
|-32.47%
|60 يوم
|$ -0.0107872571
|-52.74%
|90 يوم
|$ -0.01660054313141492
|-44.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped OAS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-0.47%
-12.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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