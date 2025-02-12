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سعر Wrapped OAS (WOAS) المباشر لليوم هو USD 0.0204527 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WOAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped OAS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.22 - تغيير سعر Wrapped OAS خلال اليوم هو -0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped OAS (WOAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped OAS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped OAS مقابل USD هو $ -0.0066418609 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped OAS مقابل USD هو $ -0.0107872571 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped OAS مقابل USD هو $ -0.01660054313141492 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.47% 30 يوم $ -0.0066418609 -32.47% 60 يوم $ -0.0107872571 -52.74% 90 يوم $ -0.01660054313141492 -44.80%

تحليل سعر Wrapped OAS (WOAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped OAS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0204549$ 0.0204549 $ 0.0204549 24 ساعة مرتفع $ 0.02149586$ 0.02149586 $ 0.02149586 عالية طوال الوقت $ 0.141084$ 0.141084 $ 0.141084 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -0.47% تغير السعر (7 أيام) -12.66%

معلومات سوق Wrapped OAS (WOAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: