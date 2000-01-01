تجمع GameFi بين تقنية البلوك تشين والألعاب، مما يسمح للاعبين بكسب عملة مشفرة وامتلاك أصول داخل اللعبة مثل NFTs. تعمل الرموز المميزة في هذا القطاع كعملة داخل اللعبة وآليات مكافأة وأدوات حوكمة لأنظمة الألعاب اللامركزية. ويرتبط التقييم السوقي لهذه الأصول ارتباطًا وثيقًا بتبني اللاعبين واقتصاد اللعب من أجل الكسب (P2E) الأوسع نطاقًا.

الطلب الثانوي في السوق الثانوية على رموز ألعاب Web3 مدفوع بتوقع إصدارات الألعاب الجديدة، والتحديثات الرئيسية، والشراكات الاستراتيجية مع عمالقة الألعاب التقليدية، ونمو عدد اللاعبين النشطين يوميًا.

التحدي الأساسي لاقتصاديات GameFi هو منع التضخم المفرط للرموز داخل اللعبة. إذا لم تجذب اللعبة تدفقًا مستمرًا من اللاعبين الجدد أو فشلت في توفير فائدة جذابة لحرق الرموز المميزة، تنهار قيمة الرمز المميز.

تستخدم ألعاب البلوك تشين NFTs حتى يتمكن اللاعبون من امتلاك عناصرهم الرقمية (مثل السيوف أو الأراضي أو الشخصيات) خارج خوادم اللعبة، مما يسمح لهم ببيع أو تأجير هذه الأصول بحرية في الأسواق اللامركزية.

الرموز المميزة داخل اللعبة عبارة عن أصول متضخمة للغاية تُستخدم في المعاملات اليومية الصغيرة مثل تربية أو إصلاح العناصر. الرموز المميزة لحوكمة GameFi لها حد أقصى للعرض وتمثل حقوق تصويت وحصة في إجمالي إيرادات استوديو الألعاب.

تكافئ آليات اللعب من أجل الكسب (P2E) اللاعبين برموز GameFi أو NFTs لإكمال المهام أو الفوز في المعارك أو المساهمة في النظام البيئي للعبة. يمكن بعد ذلك تداول هذه المكافآت الرقمية مقابل عملات ورقية أو عملات رقمية أخرى في الأسواق المفتوحة.

GameFi هي نقطة تقاطع بين تقنية البلوكشين وصناعة الألعاب. فهي تدمج مبادئ التمويل اللامركزي (DeFi) في الألعاب، مما يسمح للاعبين بامتلاك أصول داخل اللعبة وكسب العملات الرقمية من خلال اللعب.

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