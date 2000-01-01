تجمع GameFi بين تقنية البلوك تشين والألعاب، مما يسمح للاعبين بكسب عملة مشفرة وامتلاك أصول داخل اللعبة مثل NFTs. تعمل الرموز المميزة في هذا القطاع كعملة داخل اللعبة وآليات مكافأة وأدوات حوكمة لأنظمة الألعاب اللامركزية. ويرتبط التقييم السوقي لهذه الأصول ارتباطًا وثيقًا بتبني اللاعبين واقتصاد اللعب من أجل الكسب (P2E) الأوسع نطاقًا.
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