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أعلى الرموز المميزة للألعاب (GameFi) من حيث القيمة السوقية

تجمع GameFi بين تقنية البلوك تشين والألعاب، مما يسمح للاعبين بكسب عملة مشفرة وامتلاك أصول داخل اللعبة مثل NFTs. تعمل الرموز المميزة في هذا القطاع كعملة داخل اللعبة وآليات مكافأة وأدوات حوكمة لأنظمة الألعاب اللامركزية. ويرتبط التقييم السوقي لهذه الأصول ارتباطًا وثيقًا بتبني اللاعبين واقتصاد اللعب من أجل الكسب (P2E) الأوسع نطاقًا.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02086
-0.43%
+0.10%
-2.38%
$ 247.03M
$ 6.29M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1073
+0.09%
-1.10%
-3.24%
$ 214.80M
$ 528.23K
3
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002026
+0.10%
-0.10%
+0.15%
$ 194.46M
$ 3.51B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8534
+0.14%
-2.62%
-3.14%
$ 148.21M
$ 67.04K
5
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2608
-0.04%
+0.12%
+0.19%
$ 126.84M
$ 414.41K
6
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06356
+0.17%
+0.50%
-2.25%
$ 126.64M
$ 883.26K
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1244
-0.16%
+0.97%
-1.81%
$ 125.10M
$ 1.14M
8
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.075042
+0.03%
-0.02%
+3.55%
$ 119.62M
$ 331.32K
9
$ 0.03941
+0.03%
-0.28%
-0.08%
$ 116.30M
$ 2.00M
10
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.289
-0.21%
-0.35%
-0.28%
$ 116.27M
$ 344.89K
11
$ 0.1983
-0.10%
+0.76%
-1.64%
$ 91.39M
$ 299.25K
12
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1954
-0.36%
-3.84%
-3.94%
$ 86.40M
$ 498.30K
13
Gala
Gala
GALA
$ 0.001639
+0.31%
-0.61%
-4.27%
$ 79.59M
$ 103.11M
14
FORM
FORM
FORM
$ 0.205
+0.15%
+1.57%
-4.18%
$ 78.86M
$ 322.09K
15
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3221
+1.11%
-2.26%
+8.03%
$ 78.10M
$ 215.41K
16
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2044
-1.11%
+6.06%
-4.88%
$ 58.34M
$ 380.09K
17
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003236
+0.03%
+0.37%
-10.11%
$ 58.33M
$ 214.49T
18
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.087305
-0.15%
+0.01%
-0.30%
$ 55.91M
$ 2.20M
19
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.000189
+0.37%
-1.91%
-1.30%
$ 53.60M
$ 422.67M
20
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0020905
-2.81%
+3.54%
+70.02%
$ 50.90M
$ 121.29M
21
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02367
+0.30%
-0.63%
-3.06%
$ 46.98M
$ 2.20M
22
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016076
-0.05%
-2.07%
+2.62%
$ 44.72M
$ 3.80M
23
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.27668
-5.84%
-28.83%
-71.78%
$ 43.45M
$ 16.72M
24
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.09867
+0.49%
+4.11%
+0.63%
$ 41.70M
$ 1.07M
25
Pentagon Chain
Pentagon Chain
PC
$ 41.8
+0.12%
+0.01%
+0.77%
$ 41.10M
$ 2.12K
26
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.000386
-0.72%
-0.44%
+8.25%
$ 38.63M
$ 214.26M
27
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00125441
+0.14%
-0.00%
+1.86%
$ 38.49M
$ 14.14K
28
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04851
+0.08%
+0.45%
-2.85%
$ 37.65M
$ 1.32M
29
Propy
Propy
PRO
$ 0.3303
-0.03%
-0.72%
-3.28%
$ 33.04M
$ 169.22K
30
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007284
-0.19%
-1.47%
-0.30%
$ 30.99M
$ 7.72M
31
WINK
WINK
WIN
$ 0.00002991
0.00%
-0.79%
-3.66%
$ 29.86M
$ 1.77B
32
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009909
+0.11%
+0.28%
-1.27%
$ 29.66M
$ 73.33M
33
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.0371
+0.57%
-0.99%
0.00%
$ 28.55M
$ 3.11M
34
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2641
-0.19%
+0.46%
-5.79%
$ 26.28M
$ 80.03K
35
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1312
+1.70%
+33.20%
+31.73%
$ 24.49M
$ 768.39K
36
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.107
-0.02%
-0.03%
-0.02%
$ 23.47M
$ 404.28K
37
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.000976
+0.25%
-3.06%
-20.36%
$ 22.70M
$ 56.42M
38
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.992
-0.30%
-4.40%
+2.99%
$ 22.00M
$ 19.40K
39
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04912
-0.74%
+2.47%
+10.84%
$ 21.98M
$ 1.38M
40
BORA
BORA
BORA
$ 0.01888523
+0.25%
-0.00%
-1.39%
$ 21.77M
$ 155.12K
41
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003375
0.00%
-1.40%
-4.33%
$ 20.92M
$ 16.70M
42
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.03317
+0.12%
-2.85%
-14.90%
$ 19.45M
$ 1.67M
43
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005266
+0.34%
-0.08%
+0.67%
$ 19.22M
$ 103.35M
44
GMT
GMT
GMT
$ 0.00617584
-0.30%
-0.01%
-7.43%
$ 19.22M
$ 3.79M
45
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.08823
+0.23%
+4.46%
-2.47%
$ 18.64M
$ 2.03M
46
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.183315
-0.01%
+0.01%
-0.80%
$ 18.34M
$ 1.87K
47
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.17616
+2.41%
+30.88%
+67.84%
$ 18.19M
$ 3.54M
48
CARV
CARV
CARV
$ 0.02922
-0.81%
-1.91%
-3.77%
$ 17.88M
$ 1.89M
49
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.0016809
-0.56%
+0.01%
+1.08%
$ 16.81M
$ 161.84K
50
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003603
-0.41%
-1.69%
-5.63%
$ 16.60M
$ 17.37M

الأسئلة الشائعة

ما هو GameFi (تمويل الألعاب) في نظام Web3 البيئي؟
GameFi هي نقطة تقاطع بين تقنية البلوكشين وصناعة الألعاب. فهي تدمج مبادئ التمويل اللامركزي (DeFi) في الألعاب، مما يسمح للاعبين بامتلاك أصول داخل اللعبة وكسب العملات الرقمية من خلال اللعب.
كيف تعمل آليات اللعب من أجل الكسب (P2E) في ألعاب البلوك تشين؟
تكافئ آليات اللعب من أجل الكسب (P2E) اللاعبين برموز GameFi أو NFTs لإكمال المهام أو الفوز في المعارك أو المساهمة في النظام البيئي للعبة. يمكن بعد ذلك تداول هذه المكافآت الرقمية مقابل عملات ورقية أو عملات رقمية أخرى في الأسواق المفتوحة.
ما الفرق بين رمز المنفعة داخل اللعبة ورمز حوكمة GameFi؟
الرموز المميزة داخل اللعبة عبارة عن أصول متضخمة للغاية تُستخدم في المعاملات اليومية الصغيرة مثل تربية أو إصلاح العناصر. الرموز المميزة لحوكمة GameFi لها حد أقصى للعرض وتمثل حقوق تصويت وحصة في إجمالي إيرادات استوديو الألعاب.
لماذا تستخدم ألعاب البلوك تشين الرموز غير القابلة للفطريات (NFTs) للأصول داخل اللعبة؟
تستخدم ألعاب البلوك تشين NFTs حتى يتمكن اللاعبون من امتلاك عناصرهم الرقمية (مثل السيوف أو الأراضي أو الشخصيات) خارج خوادم اللعبة، مما يسمح لهم ببيع أو تأجير هذه الأصول بحرية في الأسواق اللامركزية.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع الألعاب (GameFi) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.