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أعلى تقنية البلوك تشين في الألعاب التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع تقنية البلوك تشين في الألعاب. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1073
+0.09%
-1.10%
-3.24%
$ 214.80M
$ 528.23K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1244
-0.16%
+0.97%
-1.81%
$ 125.10M
$ 1.14M
3
$ 0.1983
-0.10%
+0.76%
-1.64%
$ 91.39M
$ 299.25K
4
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.087305
-0.15%
+0.01%
-0.30%
$ 55.91M
$ 2.20M
5
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02367
+0.30%
-0.63%
-3.06%
$ 46.98M
$ 2.20M
6
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04851
+0.08%
+0.45%
-2.85%
$ 37.65M
$ 1.32M
7
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.107
-0.02%
-0.03%
-0.02%
$ 23.47M
$ 404.28K
8
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09114
+0.10%
-1.62%
+3.64%
$ 22.17M
$ 665.89K
9
BORA
BORA
BORA
$ 0.01888523
+0.25%
-0.00%
-1.39%
$ 21.77M
$ 155.12K
10
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03887
-0.36%
-0.81%
-2.21%
$ 21.59M
$ 1.96M
11
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003375
0.00%
-1.40%
-4.33%
$ 20.92M
$ 16.70M
12
B3 Base
B3 Base
B3
$ 0.000427
0.00%
+3.89%
-1.61%
$ 19.83M
$ 136.78M
13
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003603
-0.41%
-1.69%
-5.63%
$ 16.60M
$ 17.37M
14
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.237264
-0.25%
+0.02%
-5.46%
$ 14.85M
$ 410.80K
15
Xai
Xai
XAI
$ 0.006997
+0.75%
-2.58%
+6.23%
$ 14.49M
$ 26.99M
16
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01826
+0.16%
-4.55%
+0.61%
$ 12.23M
$ 3.14M
17
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002948
-0.77%
-1.37%
-12.85%
$ 6.98M
$ 30.57M
18
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.0207
0.00%
-0.86%
-9.20%
$ 5.76M
$ 2.64M
19
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01324
-0.08%
+1.68%
-4.93%
$ 5.38M
$ 5.97M
20
CONX
CONX
CONX
$ 0.00386189
-0.05%
-0.01%
-3.72%
$ 3.89M
$ 28.36K
21
Oasys
Oasys
OAS
$ 0.00039571
-1.35%
-0.00%
+7.96%
$ 2.70M
$ 9.19K
22
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004177
0.00%
+0.67%
-11.56%
$ 2.30M
$ 10.71M
23
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00231471
+0.42%
+0.01%
-2.52%
$ 2.00M
$ 10.55
24
Xterio
Xterio
XTER
$ 0.007902
-0.15%
-0.13%
+1.79%
$ 1.55M
$ 7.43M
25
LumiWave Protocol
LumiWave Protocol
LWP
$ 0.00191152
-0.09%
+0.01%
-11.47%
$ 1.55M
$ 12.87K
26
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00886389
-2.94%
-0.04%
-2.65%
$ 1.22M
$ 69.08K
27
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007021
0.00%
-0.81%
-15.72%
$ 1.06M
$ 80.12K
28
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.02307
-0.09%
-43.80%
-63.53%
$ 1.04M
$ 6.42M
29
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.157E-5
+12.22%
-17.10%
+31.33%
$ 560.25K
--
30
The Root Network
The Root Network
ROOT
$ 0.00016087
-1.58%
-0.00%
-9.19%
$ 489.80K
$ 6.64K
31
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.00098989
-0.17%
+1.48%
+6.49%
$ 488.55K
$ 2.02K
32
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 4.172E-5
-0.29%
+3.10%
+12.45%
$ 446.92K
--
33
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005575
-0.39%
-1.99%
-9.00%
$ 305.59K
$ 99.03M
34
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002893
+1.87%
+11.75%
+2.64%
$ 175.98K
$ 2.07B
35
Merit Circle
Merit Circle
MC
$ 0.01385236
0.00%
--
0.00%
$ 164.93K
$ 153.32
36
Satoxcoin
Satoxcoin
SATOX
$ 7.5E-6
+0.27%
+0.40%
+0.27%
$ 28.91K
--
37
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 4.944E-5
-0.20%
-7.00%
-12.91%
$ 24.72K
--
38
UniX
UniX
UNIX
$ 7.703E-5
0.00%
-1.40%
0.00%
$ 18.87K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة تقنية البلوك تشين في الألعاب ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
تقنية البلوك تشين في الألعاب تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 38 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $797.87M.
ما هو التوكن تقنية البلوك تشين في الألعاب الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين تقنية البلوك تشين في الألعاب التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر TARA أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 11.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة تقنية البلوك تشين في الألعاب الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 38 تقنية البلوك تشين في الألعاب التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة تقنية البلوك تشين في الألعاب الشائعة IMX, APE, WEMIX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة تقنية البلوك تشين في الألعاب ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة تقنية البلوك تشين في الألعاب حوالي $797.87M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع تقنية البلوك تشين في الألعاب ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.