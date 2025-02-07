سعر USAID (USAID)
سعر USAID (USAID) المباشر لليوم هو USD 0.00129015. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M. يتم تحديث سعر USAID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USAID الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.82M
- تغيير سعر USAID خلال اليوم هو -52.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر USAID مقابل USD هو $ -0.001410889481467769 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USAID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USAID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USAID مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001410889481467769
|-52.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USAID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.92%
-52.23%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USAID is frauding American Citizens we want to be heard Elon Musk D.O.G.E and president Trump have to take back control. We need this token for the US. All illegal actions have to be seen. We are here for the people of the US and around the world. Afford in community will be rewarded we are the OG Token for this mess. We stay strong against corruption around the globe. Help us to gain attention. Make American great again and rise the crypto market for a bright future
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