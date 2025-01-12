سعر TruthFi (TRUTHFI)
سعر TruthFi (TRUTHFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 231.04K. يتم تحديث سعر TRUTHFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TruthFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.29K
- تغيير سعر TruthFi خلال اليوم هو -3.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر TruthFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TruthFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TruthFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TruthFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.02%
|30 يوم
|$ 0
|-34.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TruthFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-3.02%
-0.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space. TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models. As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape. The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.
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