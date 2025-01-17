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سعر TrenchAI (TRENCHAI) المباشر لليوم هو USD 0.00698266 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.98M . يتم تحديث سعر TRENCHAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TrenchAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18M - تغيير سعر TrenchAI خلال اليوم هو -2.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M

أداء سعر TrenchAI (TRENCHAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TrenchAI مقابل USD هو $ -0.000207982743819977 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TrenchAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TrenchAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TrenchAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000207982743819977 -2.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TrenchAI (TRENCHAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TrenchAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0067524$ 0.0067524 $ 0.0067524 24 ساعة مرتفع $ 0.00869846$ 0.00869846 $ 0.00869846 عالية طوال الوقت $ 0.01249511$ 0.01249511 $ 0.01249511 تغير السعر (1 ساعة) -4.56% تغير السعر (1يوم) -2.89% تغير السعر (7 أيام) -15.53%

معلومات سوق TrenchAI (TRENCHAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: