سعر Signum (SIGNA)
سعر Signum (SIGNA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.54M. يتم تحديث سعر SIGNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Signum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.83K
- تغيير سعر Signum خلال اليوم هو -0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.18B
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خلال اليوم، كان سعر Signum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Signum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Signum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Signum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.89%
|30 يوم
|$ 0
|-52.86%
|60 يوم
|$ 0
|-46.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Signum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.46%
-0.89%
-14.82%
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