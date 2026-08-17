سعر c8ntinuum (CTM)
السعر المباشر لمشروع c8ntinuum (CTM) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CTM الحالي إلى USD هو -- لكل CTM.
يحتل c8ntinuum حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CTM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CTM بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك CTM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
القيمة السوقية الحالية لـ c8ntinuum هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CTM يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.
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تتبع تغيرات أسعار c8ntinuum لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
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سجل اليوم CTM تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CTM تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر c8ntinuum نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
مشروع c8ntinuum هو حل للتشغيل البيني تم تطويره لنقل Web3 من منافسة البلوكشين إلى تعاون البلوكشين. يجمع المشروع بين بنية ZK التحتية القائمة على EVM والمدعومة عبر light clients مع منصة متعددة السلاسل شاملة مصممة للمشاركة عبر السلاسل، وأنظمة التوكنات التي يتحكم بها المنشئون، وSocialFi المدمج، والتخزين، وأنشطة launchpad، وحوافز المجتمعات القائمة على الأداء. وتتمثل الرؤية طويلة المدى في أن يصبح منصة موحدة لجميع الأنشطة الرئيسية على السلسلة، مما يتيح للمجتمعات والمنشئين والمستخدمين والتطبيقات العمل عبر السلاسل من خلال تجربة متعددة السلاسل موحدة.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ c8ntinuum، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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