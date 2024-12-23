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سعر SelfieDogCoin (SELFIE) المباشر لليوم هو USD 0.00980966 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.80M . يتم تحديث سعر SELFIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SelfieDogCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 501.27K - تغيير سعر SelfieDogCoin خلال اليوم هو +5.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.75M

أداء سعر SelfieDogCoin (SELFIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SelfieDogCoin مقابل USD هو $ +0.00051699 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SelfieDogCoin مقابل USD هو $ -0.0048489198 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SelfieDogCoin مقابل USD هو $ -0.0075510181 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SelfieDogCoin مقابل USD هو $ -0.014779621253132884 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00051699 +5.56% 30 يوم $ -0.0048489198 -49.43% 60 يوم $ -0.0075510181 -76.97% 90 يوم $ -0.014779621253132884 -60.10%

تحليل سعر SelfieDogCoin (SELFIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SelfieDogCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00917979$ 0.00917979 $ 0.00917979 24 ساعة مرتفع $ 0.01071214$ 0.01071214 $ 0.01071214 عالية طوال الوقت $ 0.063906$ 0.063906 $ 0.063906 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +5.56% تغير السعر (7 أيام) -38.80%

معلومات سوق SelfieDogCoin (SELFIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: