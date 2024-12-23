سعر SelfieDogCoin (SELFIE)
سعر SelfieDogCoin (SELFIE) المباشر لليوم هو USD 0.00980966. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.80M. يتم تحديث سعر SELFIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SelfieDogCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 501.27K
- تغيير سعر SelfieDogCoin خلال اليوم هو +5.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.75M
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خلال اليوم، كان سعر SelfieDogCoin مقابل USD هو $ +0.00051699 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SelfieDogCoin مقابل USD هو $ -0.0048489198 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SelfieDogCoin مقابل USD هو $ -0.0075510181 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SelfieDogCoin مقابل USD هو $ -0.014779621253132884 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00051699
|+5.56%
|30 يوم
|$ -0.0048489198
|-49.43%
|60 يوم
|$ -0.0075510181
|-76.97%
|90 يوم
|$ -0.014779621253132884
|-60.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SelfieDogCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+5.56%
-38.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme coin on solana, uniting people worldwide with taking a selfie with a dog
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