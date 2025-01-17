سعر rsERG (RSERG)
سعر rsERG (RSERG) المباشر لليوم هو USD 1.94. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RSERG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق rsERG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.57K
- تغيير سعر rsERG خلال اليوم هو +6.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر rsERG مقابل USD هو $ +0.11302 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر rsERG مقابل USD هو $ +0.1398045480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر rsERG مقابل USD هو $ +0.8254486600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر rsERG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.11302
|+6.18%
|30 يوم
|$ +0.1398045480
|+7.21%
|60 يوم
|$ +0.8254486600
|+42.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر rsERG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+6.18%
+14.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
rsERG is a wrapped version of ERG that enables it to be used across different blockchain networks, such as Cardano and Ethereum, via the Rosen Bridge ($RSN). This allows ERG holders to access decentralized finance (DeFi) applications on other platforms, leveraging opportunities like trading, lending, and liquidity provision. rsERG can also be unwrapped back into native ERG, returning to the Ergo blockchain for use within its ecosystem of decentralized applications and smart contracts, all while ensuring secure and seamless cross-chain transfers with transactions recorded on Ergo.
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