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أعلى التوكنات المدعومة بالكريبتو التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع التوكنات المدعومة بالكريبتو. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,193.78
0.00%
+1.41%
+0.85%
$ 1.28T
$ 5.81K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,908.65
+0.02%
+1.18%
+2.44%
$ 230.36B
$ 88.76K
3
XRP
XRP
XRP
$ 1.0018
-0.19%
+0.13%
-1.12%
$ 62.26B
$ 12.91M
4
Solana
Solana
SOL
$ 75.92
-0.01%
+0.70%
+1.24%
$ 44.04B
$ 432.48K
5
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,368.22
-0.23%
+0.01%
+2.38%
$ 8.83B
$ 4.01M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,212.36
+0.06%
+1.43%
+0.89%
$ 7.47B
$ 1.31
7
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,102.27
-0.18%
+0.01%
+2.35%
$ 7.08B
$ 14.55M
8
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1743
+0.34%
-0.96%
-5.66%
$ 6.37B
$ 17.95M
9
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,009
-0.22%
+0.01%
+0.83%
$ 6.28B
$ 276.42M
10
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.506
+0.24%
+1.28%
+11.14%
$ 6.27B
$ 37.92K
11
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,907.89
0.00%
+0.01%
+2.48%
$ 4.60B
--
12
WETH
WETH
WETH
$ 1,907.45
-0.07%
+0.01%
+2.41%
$ 4.25B
$ 293.85M
13
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.51
+0.11%
-0.31%
-1.75%
$ 3.43B
$ 54.60K
14
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,088.36
0.00%
+1.46%
+2.15%
$ 3.41B
$ 0.08
15
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.328679
-0.45%
-0.00%
-1.84%
$ 1.37B
$ 24.87M
16
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7589
-0.05%
-1.14%
-3.29%
$ 1.28B
$ 876.09K
17
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 63,530
-0.04%
+0.01%
-0.57%
$ 1.11B
$ 50.79K
18
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 605.36
-0.20%
-0.00%
-0.68%
$ 1.08B
$ 252.03M
19
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 75.91
-0.16%
+0.01%
+1.28%
$ 977.00M
$ 388.23M
20
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+14,316.36%
$ 858.46M
$ 172.53
21
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,062
-0.11%
+0.01%
+1.52%
$ 542.68M
$ 20.38K
22
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,993
-0.04%
+0.01%
+0.77%
$ 467.63M
$ 457.23K
23
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,997
-0.02%
+0.01%
+0.99%
$ 416.38M
$ 35.98K
24
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,170.3
-0.27%
+0.01%
+2.48%
$ 359.35M
$ 8.12M
25
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,065
+0.06%
+0.01%
+0.99%
$ 288.20M
$ 3.01M
26
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00597568
-0.04%
+0.01%
-1.57%
$ 276.53M
$ 1.27M
27
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.43
-0.32%
-0.00%
-1.13%
$ 275.54M
$ 273.93K
28
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004788
+0.15%
-0.33%
-8.99%
$ 264.04M
$ 1.70B
29
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 63,965
-0.19%
+0.01%
+0.75%
$ 185.50M
$ 160.12K
30
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.32
-0.16%
-0.01%
+1.77%
$ 126.14M
$ 18.01M
31
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,171.73
-0.08%
+0.01%
+2.55%
$ 107.19M
--
32
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 1.012E-5
+1.91%
-7.10%
-13.50%
$ 86.97M
--
33
TempleDAO
TempleDAO
TEMPLE
$ 2.71
0.00%
--
+3.04%
$ 64.38M
$ 1.91K
34
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,514
+0.22%
+0.01%
+0.37%
$ 62.53M
$ 189.68
35
$ 0.03572
+0.48%
-0.53%
+0.67%
$ 42.54M
$ 20.38K
36
cETH
cETH
CETH
$ 38.29
-0.31%
+0.01%
+2.30%
$ 42.47M
--
37
eBTC
eBTC
EBTC
$ 64,014
-0.11%
+0.01%
+0.84%
$ 35.49M
$ 9.27K
38
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,003.03
-0.18%
-0.00%
+1.51%
$ 35.47M
$ 1.02K
39
Snowbank
Snowbank
SB
$ 220.83
-0.16%
-0.00%
+0.09%
$ 35.25M
$ 230.02
40
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.63
-0.61%
+0.02%
+5.84%
$ 31.22M
$ 5.65M
41
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.8
0.00%
--
0.00%
$ 31.01M
$ 19.31
42
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04704982
-0.29%
-0.01%
+1.20%
$ 26.82M
$ 199.97K
43
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0.0064362
-0.32%
-0.03%
-6.13%
$ 23.89M
$ 5.42K
44
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 196.16
-0.16%
+0.00%
-0.45%
$ 22.43M
$ 360.66K
45
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 102.9
-0.78%
-0.01%
+7.59%
$ 21.28M
$ 2.84M
46
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 50.64
-0.20%
+0.07%
+1.95%
$ 20.42M
$ 98.82K
47
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.077706
-0.01%
+0.03%
+2.54%
$ 19.89M
$ 4.81M
48
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.200814
-0.34%
+0.00%
-17.09%
$ 19.62M
$ 1.77K
49
cWBTC
cWBTC
CWBTC
$ 1,285.59
-0.22%
+0.01%
+0.81%
$ 18.22M
--
50
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1.001
-0.20%
+0.01%
-1.57%
$ 17.97M
$ 7.17K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة التوكنات المدعومة بالكريبتو ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
التوكنات المدعومة بالكريبتو تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 131 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1689.85B.
ما هو التوكن التوكنات المدعومة بالكريبتو الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين التوكنات المدعومة بالكريبتو التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WOPTIDOGE أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة التوكنات المدعومة بالكريبتو الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 131 التوكنات المدعومة بالكريبتو التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة التوكنات المدعومة بالكريبتو الشائعة BTC, ETH, XRP. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة التوكنات المدعومة بالكريبتو ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة التوكنات المدعومة بالكريبتو حوالي $1689.85B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع التوكنات المدعومة بالكريبتو ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.